Ábalos busca probar que la expresión "folios" no aludía a dinero sino a que imprimía mucho

El exministro de Transportes José Luis Ábalos busca probar en el Tribunal Supremo que cuando pedía folios a su exasesor Koldo García no se estaba refiriendo a dinero en un lenguaje en clave, como sospecha la Guardia Civil, sino que "tiene la costumbre" de imprimir muchos documentos.

Una justificación que ya dio en diversas entrevistas a medios de comunicación tras el informe policial que abría la puerta a un lenguaje en clave entre los investigados, y que ahora ha plasmado en un escrito dirigido al juez Leopoldo Puente, al que ha tenido acceso EFE.

En él, su abogado, Carlos Bautista, pide al magistrado que se dirija al Ministerio de Transportes para que el oficial mayor "certifique número de folios entregados a la secretaría del ministro" entre 2018 y 2021, cuando Ábalos ostentaba esa cartera.

La defensa de Ábalos alude a esa costumbre, quizá seguida por "una generación no digital", de imprimir documentos. Dichos folios, en cajas, las traían a la residencia oficial del exministro los conductores, escoltas o su exasesor, explica.

El informe de la Guardia Civil que sembró sospechas en gastos de casi 95.000 euros de Ábalos también habló de un posible lenguaje en clave por el que el exministro solicitaba a su exasesor que le llevase folios a casa y éste le respondía al día siguiente que ya los tenía en su despacho en una caja.

Según su abogado, esa costumbre de imprimir de Ábalos puede acreditarse actualmente en su función de diputado e incluso explica en el registro de su casa, en el pendrive incautado, aparecen carpetas con los epígrafes "Imprimir 1 copia", "Imprimir 2 copias" o "Imprimir 3 copias".

Además, el abogado también pide la declaración como testigos de varios guardias civiles, entre ellos el capitán Juan Vicente Bonilla, y destaca su conversación, mediante un alias, con un supuesto confidente en la que hablarían sobre Koldo Garcíay "ulteriores investigaciones de personas por encima" de él.

La defensa del exministro quiere profundizar en los contratos de mascarillas adquiridos por el Ministerio de Transportes en 2020 de la empresa Soluciones de Gestión y que estarían bajo sospecha por el presunto cobro de comisiones.

En este sentido, pide que se requiera a Correos los albaranes de entrega, que se solicite a la Oficialía del Ministerio si se permitió que terceros accederian a las dependencias donde se guardaban las mascarillas, o que se requiera al Ministerio de Transportes -que también compró material sanitario a esa empresa- que aporte los certificados de entrada y salida.

Pide también la declaración del guardia civil que tuvo acceso a los locales donde se encontraban las mascarillas adquiridas por Transportes, y a un conductor adscrito al Ministerio con el "propósito de acreditar que hubo salidas no controladas de mascarillas debido a la acción de personal de seguridad ajeno al Ministerio".

Por otra parte, ha pedido asimismo al juez que le devuelva el disco duro externo que Koldo García recogió del despacho de Ábalos cuando este fue cesado, con información y fotografías de una boda, que fue intervenido en el registro de la casa del exasesor y que considera "esencial" para su derecho de defensa.

Explica que "la intervención de los dispositivos no es un fin en sí mismo, sino un medio de encontrar información relativa al presunto hecho delictivo investigado" y, por tanto, "la forma de acceder a la información no es mediante la incautación indefinida de la evidencia, sino a través de su clonado y análisis posterior".