VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional
Bolaños destaca la labor del TC con la sentencia del aborto y advierte del riesgo de “recesión” en los derechos de las “inercias populistas”
Aseguró que corresponde a los Tribunales Constitucionales ampliar los derechos de los ciudadanos frente a la "polarización de la sociedad y de posverdad"
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aprovechó la inauguración del VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional para defender el papel de los tribunales y cortes constitucionales y, en concreto, la labor del español, entre cuyas sentencias destacó la del aborto y la que permite que el progenitor monoparental acumule los derechos de las parejas a la hora de cuidar a sus bebés.
Destacó ambas sentencias, como ejemplo de la ampliación de derechos que corresponde a estos tribunales constitucionales, justo antes de advertir de "los impulsos de recesión" que se consideran que a día de hoy "se puede ver en inercias populistas, de polarización de la sociedad y de posverdad, que es tanto como decir mentiras", puntualizó para añadir que todo ello "es enemigo de la democracia y de las sociedades limpias y habitables".
Antes de salir hacia el funeral de Estado de las víctimas de la dana, el ministro de Justicia quiso participar en el acto que durante dos días reúne en Madrid a 85 presidentes de tribunales y cortes constitucionales, para elogiar la labora que todos ellos realizan a favor de la democracia, porque "cuando ser ponen en solfa los derechos humanos o el imperio de la ley se hacen más necesarios" que nunca "congresos como este". "No existe labor más noble que ampliar los derechos para adaptar la Constitución a los tiempos y ampliar los derechos de los ciudadanos de nuestro países", afirmó.
En el acto también participaron el presidente emérito de la Comisión de Venecia, que participa en la organización del Congreso, y el presidente del Tribunal Constitucional español, Cándido Conde-Pumpido, que tuvo un recuerdo para las víctimas de la dana y se comprometió a trabajar para dejar una mejor sociedad a las generaciones venideras a través de la labor de defensa de los derechos fundamentales que realiza la corte de garantías.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Brutal agresión en Castellón: «Mi padre me violaba sin preservativo y me compraba la pastilla del día después»
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Rebeca, una tenista de Castellón becada en Estados Unidos: 'Le recomiendo esta experiencia a cualquiera
- La víctima del ‘crimen del contenedor’ es hoy enterrada en Almassora
- Casi 14.000 trabajadores de Castellón, a un paso de poder jubilarse antes sin ‘castigo’
- Vecinos de la avenida Vila-real ya no pueden más: 'Defecan junto a nuestras casas