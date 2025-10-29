Investigación
Detenido Carlos Fernández, exconcejal de Marbella acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006
El exconcejal se escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya
EFE
Madrid
El exconcejal de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, que estaba acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y puesto a disposición de la Audiencia Nacional.
Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la detención del exconcejal, que escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, y cuya extradición a España fue denegada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022, al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.
