El exgerente y la trabajadora del PSOE admiten en el Supremo cierto descontrol en el abono en efectivo y que Koldo centralizaba los pagos

No había caja 'b' en el PSOE, pero sí cierto descontrol en la gestión de los tickets para la liquidación de los gastos que generaba la Secretaría de Organización del partido, y que se liquidaron en metálico al que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. Así lo han explicado este miércoles al instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo tanto el exgerente de la formación, Mariano Moreno como la trabajadora Celia Rodríguez, que han acudido al alto tribunal en calidad de testigos.

Rodríguez, a la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en sus informes como encargada de entregar los sobres con dinero en efectivo, ha explicado al juez Leopoldo Puente que era el asesor quien centralizaba la operativa para liquidar los gastos de toda la Secretaría de Organización del PSOE.

Koldo entregaba los tickets, recogía el efectivo -- a veces encargaba su tarea a su esposa, Patricia Úriz, nunca iba Ábalos-- y lo repartía para todo el grupo, según ha incidido la empleada, lo que explica los descuadres advertidos por la Guardia Civil, que no son tales.

Por su parte, el exgerente de la formación Mariano Moreno también ha sido interrogado por el informe sobre el patrimonio de Ábalos que revela la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido que Koldo gestionaría para el aún diputado. En su declaración ha reconocido que no existía un control exhaustivo de las facturas que se entregaba. Ante las preguntas de la defensa del comisionista Víctor de Aldama, igualmente imputado en este procedimiento, ha confirmado que no comprobaban tampoco cómo pagaba Ábalos sus gastos, para ver si era en efectivo o en tarjeta.

"¿Y si pasaban el ticket de una bicicleta?"

De hecho, fuentes presentes en la declaración de Moreno señalan que durante el interrogatorio, y ante las afirmaciones del exgerente del PSOE, una de las acusaciones le ha preguntado qué hubiera ocurrido si uno de los tickets que se compensaban hubiera reflejado la compra de una bicicleta.

Según el exresponsable de las cuentas, una factura de dichas características se hubiera detectado, pero en general se trataba de liquidaciones de gastos habituales en las funciones de Ábalos y el equipo de la secretaría de Organización como eran desplazamientos, comidas etc. que se aprobaban sin más. La misma operativa funcionaba con respecto a los gastos de la Ejecutiva Federal.

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, a su llegada al Tribunal Supremo / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Concretamente, la UCO apuntaba que estos pagos no constan "por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos".

Tras analizar estos informes, el juez Puente apuntó que de un modo indiciario podría establecerse "una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos" facilitadas por el PSOE; pero en otros "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por los socialistas.

Con todo, Puente consideró necesario citar como testigos a Moreno y Rodríguez para "procurar el esclarecimiento de dichos extremos", sobre todo --enfatizó-- teniendo en cuenta que Ábalos y Koldo optaron por guardar silencio en sus últimas comparecencias ante el Supremo, del pasado 15 y 16 de octubre, "sin que, en consecuencia, aportaran al respecto información alguna".

Habló de transferencias

Tal y como informó EL PERIÓDICO, esta empleada del PSOE tuvo que acudir ante el juez de Instrucción número 52 de Madrid, Jesús de Jesús, para declarar como testigo en una querella que José Luis Ábalos había presentado contra un medio digital, por unas informaciones relacionadas con los motivos por los que había tenido que abandonar el Gobierno dos años antes (julio de 2021). La trabajadora afirmó en dicha ocasión que las liquidaciones que el partido realizaba para compensar gastos a quien también fue secretario de Organización se realizaban por trasferencia bancaria, algo que no se compadece con los mensajes que esta misma mujer intercambiaba con el asesor del exministro y su esposa según el informe de la UCO.

Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar ante el juez en relación al caso Koldo, este miércoles, en Madrid. EFE/ Mariscal / Mariscal / EFE

Este martes, y en relación con estos pagos, el PSOE entregó al Supremo documentos que asegura que exponen "una relación de todos los pagos abonados en metálico por caja como liquidación de gastos en los que incurrió el equipo de (la Secretaría de) Organización" y que, como tales, "aparecen anotados en la contabilidad oficial del partido --la única que existe--, debidamente auditada y sometida al control del Tribunal de Cuentas".