Sánchez sale del Senado "contento" y "muy satisfecho" tras cinco horas compareciendo
El presidente del Gobierno ha respondido a todos los grupos, salvo el PNV, que le han preguntado sobre la financiación del partido, su relación con José Luis Ábalos o los cobros de dinero en efectivo en el partido
La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' ha acabado pasadas las 14.05 horas y tras cinco horas de interrogatorio por parte de todos los grupos, salvo el PNV, que le han preguntado sobre la financiación del partido, su relación con el exministro José Luis Ábalos o los cobros de dinero en efectivo en el partido, entre otras cuestiones.
Como guinda final de la comisión, el senador del PP Alejo Miranda saludó al presidente del Gobierno antes de abandonar la sala Clara Campoamor tras más de cinco horas de sesión de la comisión de investigación.
Por su parte, desde el Ejecutivo insistían no solo en que Pedro Sánchez ha sorteado el órdago del PP con creces sino que ponían el foco en el "error" del PP con elevar tanto las "expectativas" al jugar con el efecto sorpresa y no decir hasta el último momento quién iba a interpelar al presidente. "Tanto para nada", ironizaban porque "el único titular de la sesión han sido las gafas" de Pedro Sánchez, en alusión al hecho de que, por primera vez, se le ha visto al presidente usar gafas de ver.
De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aprovechó una imagen de Sánchez con ganas para mostrar en X su parecer sobre la comparecencia: "El profesor ha impartido una lección más"
Como suele ocurrir en estos momentos, públicamente, todas las partes salen satisfechas de su intervención.
Desde el PP destacan que su senador ha cumplido con las expectativas de acorralar a Pedro Sánchez. Y despedían con abrazos y muestras de apoyo a Alejo Miranda, el senador madrileño que se encargó de interpelar al presidente.
Cada vez que se le ha preguntado desde que salió de la comisión hasta que se subió al coche, el presidente ha respondido que está "satisfecho" de su intervención. "Otros seguro que no", remachó
May Mariño
Sánchez sale del Senado "contento"
"Yo estoy contento y muy satisfecho", son las palabras que el jefe del Ejecutivo ha dicho al término de su comparecencia en el Senado.
Concluye la comparecencia de Sánchez
Acaba la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del llamado caso Koldo cinco horas después.
Miguel Ángel Rodríguez
“Mi partido y mi Gobierno se toman muy en serio los hechos que se están investigando en los tribunales y por eso creo que hemos actuado con absoluta contundencia, sin taparlos ni ocultarlos como hicieron otros. [...] Esto son los hechos, lo demás es su circo, un inmenso bulo construido a base de manipulaciones, de campañas de desinformación, una caza de brujas montada para engañar a la ciudadanía. [...] Tiene poco recorrido porque aunque los titulares ya los traen hechos, los españoles ya no creen sus mentiras y porque saben distinguir este presunto caso de corrupción de la corrupción sistemática e institucionalizada que sufrimos con el PP”, ha sentenciado Sánchez.
Miguel Ángel Rodríguez
El senador del PP Alejo Mirando ha concluído su intervención calificando a Pedro Sánchez de “una persona sin escrúpulos, sin apoyos parlamentarios, acorralada por la verdad, incapaz de responder a una sola pregunta diciendo la verdad y, sobre todo, un presidente salpicado por la corrupción”.
“No se acuerda de nada, ha perdido la memoria”, le ha afeado el senador del PP Alejo Miranda a Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno haya reiterado que no recuerda cuántas veces ha recibido dinero del PSOE por liquidación de gastos. “¿Tendría usted inconvenientes en presentar los documentos que acreditan sus pagos en efectivos?”, le ha preguntado.
Miguel Ángel Rodríguez
Sánchez ha rechazado en una decena de ocasiones que no ha habido financiación ilegal en el PSOE. “En Génova, sí”, ha dicho en referencia a la sede del PP.
