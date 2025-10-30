Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sánchez sale del Senado "contento" y "muy satisfecho" tras cinco horas compareciendo

El presidente del Gobierno ha respondido a todos los grupos, salvo el PNV, que le han preguntado sobre la financiación del partido, su relación con José Luis Ábalos o los cobros de dinero en efectivo en el partido

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Caso Koldo en el Senado, en imágenes

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Caso Koldo en el Senado. / Eduardo Parra / Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

May Mariño

Mariano Alonso Freire

Rubén Gargoi

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' ha acabado pasadas las 14.05 horas y tras cinco horas de interrogatorio por parte de todos los grupos, salvo el PNV, que le han preguntado sobre la financiación del partido, su relación con el exministro José Luis Ábalos o los cobros de dinero en efectivo en el partido, entre otras cuestiones.

