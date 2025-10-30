Sánchez sale del Senado "contento" y "muy satisfecho" tras cinco horas compareciendo

Por su parte, desde el Ejecutivo insistían no solo en que Pedro Sánchez ha sorteado el órdago del PP con creces sino que ponían el foco en el "error" del PP con elevar tanto las "expectativas" al jugar con el efecto sorpresa y no decir hasta el último momento quién iba a interpelar al presidente. "Tanto para nada", ironizaban porque "el único titular de la sesión han sido las gafas" de Pedro Sánchez, en alusión al hecho de que, por primera vez, se le ha visto al presidente usar gafas de ver.

De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aprovechó una imagen de Sánchez con ganas para mostrar en X su parecer sobre la comparecencia: "El profesor ha impartido una lección más"