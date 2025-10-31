Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica

Feijóo, sobre las palabras de Albares: "Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país"

El líder del PP ha aludido a una intervención del ministro de Exteriores en la que éste "lamentó" el "dolor e injusticia" causados a "los pueblos originarios" de América

Alberto Núñez Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo. / EFE

EFE

Madrid

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que no se avergüenza de la historia de España, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haya reconocido "injusticias" hacia los pueblos originarios mexicanos en plena polémica por las palabras de la presidenta de aquel país, Claudia Sheinbaum.

"Yo no me voy a avergonzar de la Historia de mi país", ha afirmado Feijóo en un mensaje en X en el que afirma que lo que le avergüenza es la actualidad a la que condena a España este Gobierno.

Por ello, ha agregado, quien tiene que pedir perdón por lo que hace ahora es el propio Gobierno. "Que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora", ha sentenciado.

Feijóo ha respondido así a las palabras de Albares, que ha afirmado este viernes que a lo largo de la historia compartida entre España y México "ha habido dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios mexicanos y que es "justo reconocerlo y lamentarlo".

El pasado lunes la mandataria mexicana afirmó que la relación entre México y España se mantiene activa, aunque recordó que su Gobierno sigue esperando una respuesta del Estado español a la carta enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en la que solicitó una disculpa por las atrocidades cometidas en la conquista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Final: El Castellón, eliminado por el Atlético Antoniano en la Copa del Rey (1-0)
  2. Castelló recurre a la Conselleria para hacer frente al 'infierno' de la avenida Vila-real
  3. Centros comerciales y supermercados que abren en Castellón este sábado de Tots Sants: los horarios
  4. Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
  5. El pueblo de Castellón donde el oro crece bajo tierra: así será la XXII Feria de la Trufa Negra
  6. Los nueve restaurantes que participan en las Jornadas del Arroz a Banda en el Grau de Castelló: los menús y sus precios
  7. La invasión de naranja de Sudáfrica complica el inicio de la campaña citrícola de Castellón
  8. La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes

Feijóo, sobre las palabras de Albares: "Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país"

Feijóo, sobre las palabras de Albares: "Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país"

Miguel Barrachina, sobre las trabas a la pesca en Castellón: "La única especie en extinción son nuestros pescadores"

Miguel Barrachina, sobre las trabas a la pesca en Castellón: "La única especie en extinción son nuestros pescadores"

Once años en el Villarreal, un partido y 3,5 millones: la intrahistoria del regreso de Andrei Ratiu

Once años en el Villarreal, un partido y 3,5 millones: la intrahistoria del regreso de Andrei Ratiu

Cuatro años de cárcel a un vecino de Burriana por hacerse pasar por una adolescente para obtener material sexual de una menor

Cuatro años de cárcel a un vecino de Burriana por hacerse pasar por una adolescente para obtener material sexual de una menor

Galería: El Colegio de Abogados recibe a los nuevos letrados de Castelló

Galería: El Colegio de Abogados recibe a los nuevos letrados de Castelló

CD Castellón | La RD del Congo vuelve a convocar a Cipenga: los partidos que se perderá

CD Castellón | La RD del Congo vuelve a convocar a Cipenga: los partidos que se perderá

Récord d'obres per a ser cartell de les festes de la Magdalena 2026: així serà l'elecció

Récord d'obres per a ser cartell de les festes de la Magdalena 2026: així serà l'elecció

Benlloch (PSPV) se desmarca de la dimisión de Dora Saura en Compromís: "Es algo interno que tienen que solucionar ellos"

Benlloch (PSPV) se desmarca de la dimisión de Dora Saura en Compromís: "Es algo interno que tienen que solucionar ellos"
Tracking Pixel Contents