Polémica
Feijóo, sobre las palabras de Albares: "Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país"
El líder del PP ha aludido a una intervención del ministro de Exteriores en la que éste "lamentó" el "dolor e injusticia" causados a "los pueblos originarios" de América
EFE
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que no se avergüenza de la historia de España, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haya reconocido "injusticias" hacia los pueblos originarios mexicanos en plena polémica por las palabras de la presidenta de aquel país, Claudia Sheinbaum.
"Yo no me voy a avergonzar de la Historia de mi país", ha afirmado Feijóo en un mensaje en X en el que afirma que lo que le avergüenza es la actualidad a la que condena a España este Gobierno.
Por ello, ha agregado, quien tiene que pedir perdón por lo que hace ahora es el propio Gobierno. "Que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora", ha sentenciado.
Feijóo ha respondido así a las palabras de Albares, que ha afirmado este viernes que a lo largo de la historia compartida entre España y México "ha habido dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios mexicanos y que es "justo reconocerlo y lamentarlo".
El pasado lunes la mandataria mexicana afirmó que la relación entre México y España se mantiene activa, aunque recordó que su Gobierno sigue esperando una respuesta del Estado español a la carta enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en la que solicitó una disculpa por las atrocidades cometidas en la conquista.
