El PP presenta más iniciativas para evitar que Sánchez siga gobernando sin Presupuestos

El Partido Popular (PP) insiste en presentar iniciativas para evitar que Pedro Sánchez siga gobernando sin Presupuestos, como durante toda esta legislatura. El vicesecretario de Economía del primer partido de la oposición, Alberto Nadal, anunció este viernes una iniciativa para prohibir los traslados de crédito entre secciones presupuestarias, correspondientes a los distintos ministerios, algo que los de Alberto Núñez Feijóo denuncian como un subterfugio del PSOE para permitir que el Ejecutivo continúe aun sin Cuentas Públicas.

Noticia en elaboración.