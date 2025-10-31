El juez del Supremo pide a la Audiencia Nacional que analice si el PSOE pudo ayudar a Ábalos a blanquear su dinero

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado este viernes remitir al juez del caso Koldo en la Audiencia nacional el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la información facilitada por el PSOE acerca de los pagos en metálico realizados al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el que fuera número tres del partido Santos Cerdán, para que analice si procede abrir una investigación. Aunque la decisión está ahora en el tejado del magistrado Ismael Moreno, que es el que inició la causa por los contratos millonarios de mascarillas, la indicación parece apuntar a la existencia de indicios de que el PSOE podría haber participado en un presunto blanqueo de fondos de la trama cuyo origen se desconoce.

La decisión se adopta tras las declaraciones como testigos del exgerente del partido, Mariano Moreno y de la trabajadora de la Secretaria de Organización Celia Rodríguez, quienes evidenciaron durante sus respuestas al magistrado el descontrol en la liquidación de los gastos que se generaban por adelantado y que se centralizaban en Koldo.

Según el juez "no han quedado despejados, sobre como quién era la persona y cuál el procedimiento de las compensaciones en metálico de facturas presentadas, la no comprobación de que la persona que reclamaba devolución de gastos era, conforme a los tickets o facturas aportadas, quien los había realizado, o la no explicación suficiente del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos".

"Es claro que todas estas incógnitas deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas", agrega el magistrado en su resolución.

Información insuficiente

En un auto, el instructor también que el informe de la UCO referido reflejaba la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del Partido Socialista Obrero Español en favor sobre todo de Ábalos y Koldo que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE en la causa. Asimismo, indica que ni Ábalos ni Koldo García ofrecieron al respecto ninguna clase de información en sus comparecencias de este mes ante el magistrado, en las que se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.

Esa fue la razón por las que se citó al exdirector gerente y a una empleada del PSOE al efecto –señala el auto-- de que pudieran ofrecer una satisfactoria explicación al respecto, excluyente, si ese fuera el caso, de "cualquier posible responsabilidad en la que dicho partido político pudiera haber incurrido".

¿Financiación irregular?

Sobre la información aportada por el propio PSOE el pasado martes, Puente llega a señalar que se desprende "cierta periodicidad los fondos contabilizados en caja procedían de su cuenta bancaria", y agrega que "de haber existido pagos en metálico distintos de los efectivamente contabilizados, tampoco podrían estarlo los ingresos con los que aquellos se nutrían".

Dice además que tras la declaración el pasado día 29 de los responsables del PSOE, tampoco quedaron "suficientemente explicadas" las razones que aconsejaban que las compensaciones económicas, solicitadas a título personal por los miembros de la Secretaría de Organización o de forma colectiva para un indeterminado conjunto de personas pertenecientes o vinculadas a ese equipo, "se efectuaran en metálico, en qué momento se inició este procedimiento, si es que no siempre había venido siendo así, y en qué momento cesó definitivamente, si cesó".