Partido Popular
Directo | Feijóo interviene en el Comité Nacional del PP tras la dimisión de Mazón
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión este lunes, un año después de la dana en que murieron 229 personas
Redacción
La dimisión de Carlos Mazón centra el interés de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular que este lunes preside el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión este lunes, un año después de la dana en que murieron 229 personas, porque ya no puede "más" ni tiene la "fuerza" para liderar el trabajo "bien encauzado ya" de la recuperación, y ha apelado a "la responsabilidad" de la mayoría en Les Corts para "elegir nuevo president".
"Un nuevo tiempo"
En una declaración institucional y sin preguntas que han seguido sentados en primer fila los integrantes de su Consell, Mazón ha afirmado que la Generalitat necesita "un nuevo tiempo" y ha confesado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo", porque ha habido momentos "insoportables" para él y su familia, pero hoy ya no puede más.
Feijóo ya habló este domingo con Mazón para analizar la situación política en esta comunidad. Así lo anunció la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a los medios de comunicación en Logroño. "Hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón mantendrán una conversación sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana", apuntó Gamarra en medio del debate interno abierto en el PP sobre el futuro de Mazón al frente del partido en la región.
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- En directo | Castellón-Málaga: A romper la mala racha
- Miguel Barrachina, sobre las trabas a la pesca en Castellón: 'La única especie en extinción son nuestros pescadores
- Paradas destrozadas: actos vandálicos en una Fira de Tots Sants de Castellón
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Una familia nacida en medio del horror de la guerra que unió para siempre la Vall d'Uixó y Turís
- Aviso de Benlloch tras los seguidos derrumbes de casas antiguas en Vila-real: 'Nos vamos a poner más serios
- Afronta 9 años de cárcel por atropellar a un motorista en Castellón tras discutir con él