El fiscal que denunció a González Amador admite que "no era un asunto de enjundia" y que supo por sus jefas que era pareja de Ayuso

El fiscal que denunció al empresario Alberto González Amador por dos delitos fiscales, Julián Salto, declaró ante el tribunal del Supremo que juzga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no se trataba de "un asunto de mucha enjundia ni de mucha trascendencia", por lo que se enteró por sus superiores de que el administrador de la empresa investigada, Maxwell Cremona, "mantiene una relación sentimental con la presidenta madrileña", Isabel Díaz Ayuso.

Ante el tribunal que preside Andrés Martínez-Arrieta, Salto explicó que lo supo el 8 de marzo de 2024, porque el día anterior desde la secretaría de la Fiscalía de Madrid le pidieron que remitiera la denuncia que había preparado en las diligencias preprocesales que instruía por dos delitos fiscales y uno de falsedad sobre la empresa de González Amador. Al preguntar le indicaron la relación que unía a su administrador con la presidenta.

"Si en este asunto no está implicado González Amador de este asunto no se da cuenta" a sus superiores en la Fiscalía, respondió en otro momento del interrogatorio a preguntas del letrado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago.

Según su relato de hechos, el 12 de marzo hubo una reunión con Fiscalía de Madrid a la que asisten la fiscal Superior madrileña, Almudena Lastra, la Provincial, Pilar Rodríguez y las tres fiscales de área, así como la viceconsejera y otras personas. Ese día Eldiario.es publicó la noticia de la denuncia fiscal. El testigo señaló que no recuerda la conversación, pero sí se habló del asunto y había una propuesta de conformidad, porque el abogado de González Amador, Carlos Neira, le había transmitido que reconocía los hechos y quería pagar lo defraudado.

Insistió en que las comunicaciones entre fiscal y abogado eran "secretas y reservadas", pero cuando se le preguntó por la denuncia, entendió que estaba obligado a dar cuenta a sus superiores como marca el estatuto fiscal.

El objeto que se juzga se centra el 13 de marzo, cuando a las 21.26 le llama la fiscal Superior, Almudena Lastra, pero como está ven el Metropolitano viendo un partido del fútbol y hay tanto ruido, le dice si puede hablar más tarde. Lastra le señala que lo entendía y que ya hablarían al día siguiente.

Pero 10 minutos más tarde, le llamó la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez. En un primer momento, le dijo que la esperaría despierta y que cuando estuviera en casa, la llamara. Pero le volvió a llamar y le dijo que "no puede esperar, porque el fiscal general del Estado no puede esperar" y le pregunta "que a qué están comprometidos". "Le digo que no nos hemos comprometido" a nada más allá de contestar correos como en otros asuntos, afirmó Salto.

Entonces busca los correos en su móvil y se los manda a las 21.47 y 21.52 tanto a Lastra como a Rodríguez. En ellos pensaba que estaban todos los que le pedían, incluido el que decía que "ciertamente se han cometido dos delitos fiscales", que envió Neira para tratar de buscar una conformidad.

"Llamo a la fiscal superior para manifestarle mi sorpresa, porque mi superior inmediato me ha dado la orden contraria y Lastra me dice que me quede tranquilo", añadió el testigo. Rodríguez le envió un whatsapp a las 23.15 pidiéndole correos del 5 y del 11 de marzo; le indicó que el que había era del día siguiente.

A diferencia del fiscal general, Salto, que estuvo imputado en un primer momento antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid remitiera la causa al Supremo, negó haber cambiado o borrado de terminal telefónico. Aseguró que desconocía que existiera algún protocolo en ese sentido, pese a lo asegurado por la defensa del fiscal general.

A preguntas de la Fiscalía, a la que representan tanto la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, como el fiscal jefe del TSJ de Extremadura, Javier Montero, Julián Salto explicó que el hecho de que Carlos Neira, con el que ya había coincidido en otros procedimientos, le enviara un correo el 2 de febrero en el que aceptaba la comisión de dos delitos, a él no le vincula y no lo puede aceptar en ese momento, porque ya tenía la prueba del fraude por los expedientes de la Agencia Tributaria y no se puede aceptar un pacto en un caso que aún no había sido judicializado.

En este punto, cifró hasta cuatro inconvenientes para aceptar ya el pacto que buscaba el abogado de González Amador: no era el momento procesal oportuno, había que asumir el delito, el empresario aún no había pagado a Hacienda y además había otras personas afectadas, los empresarios que habrían actuado como "factureros" para el empresario González Amador.

El fiscal se mostró categórico al afirma que "a lo largo de su carrera" él nunca ha llamado a un abogado para que se conforme: "Nunca, no es ni nuestro trabajo ni nuestro deber".