CASO BEGOÑA GÓMEZ
El juez Peinado recibe los correos de Begoña Gómez y pide a la UCO que los analice
El magistrado da cuenta de que Moncloa le ha entregado una memoria USB con documentación entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025
EP
El juez Juan Carlos Peinado ha recibido una copia de los correos electrónicos de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y los ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que los analice.
Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez da cuenta de que Moncloa le ha entregado una memoria USB con documentación que incluye una copia de los correos recibidos y enviados, desde la cuenta corporativa asignada a Gómez, entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025.
"Remítanse los mismos a la UCO (sección de delitos económicos) para que procedan al análisis e informe sobre los que tienen relación con la causa", acuerda Peinado, que precisa que después dará a las partes traslado tanto del informe como de los correos sobre los que se informe, "para preservar el derecho a la intimidad".
