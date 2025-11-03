En Directo
Minuto a minuto
Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El fiscal del caso por fraude de González Amador: "Nunca he llamado a un abogado para proponerle un pacto"
El Tribunal Supremo inicia el juicio que, por primera vez en la historia, sentará en el banquillo a un fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó este lunes a la sede del Tribunal Supremo (TS) 15 minutos antes del inicio del juicio que se celebra a partir de hoy en su contra. Llegó en un vehículo que accedió al edificio por la puerta de autoridades y en solitario. El histórico juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está a punto de arrancar en el Tribunal Supremo.
Cristina Gallardo
Termina la declaración del fiscal Salto y concluye la sesión de la mañana. Prosigue a las 15.30 con la declaración de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
El fiscal que denunció a González Amador admite que “no era un asunto de enjundia” y que supo por sus jefas que era pareja de Ayuso
El fiscal que denunció al empresario Alberto González Amador por dos delitos fiscales, Julián Salto, declaró ante el tribunal del Supremo que juzga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no se trataba de "un asunto de mucha enjundia ni de mucha trascendencia", por lo que se enteró por sus superiores de que el administrador de la empresa investigada, Maxwell Cremona, "mantiene una relación sentimental con la presidenta madrileña", Isabel Díaz Ayuso. Ante el tribunal que preside Andrés Martínez-Arrieta, Salto explicó que lo supo el 8 de marzo de 2024, porque el día anterior desde la Fiscalía Provincial de Madrid le pidieron que remitiera la denuncia que había preparado en las diligencias preprocesales que instruía por dos delitos fiscales y uno de falsedad. Le extrañó la petición y ya preguntó.
También a preguntas del fiscal Javier Montero, Salto afirma que a lo largo de su carrera él nunca ha llamado a un abogado para que se conforme: "Nunca, no es ni nuestro trabajo ni nuestro deber".
Cristina Gallardo
El fiscal Salto habla de cuatro inconvenientes iniciales para el pacto que buscaba el abogado de González Amador para evitar el juicio por fraude a Hacienda: no era el momento procesal oportuno, había que asumir el delito, el empresario aún no había pagado a Hacienda y además había otras personas afectadas, los empresarios que habrían actuado como "factureros" para el empresario González Amador.
Cristina Gallardo
Sobre el correo de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador aceptaba la comisión de los delitos y solicitaba un pacto, el fiscal Salto ha señalado que dicha información "no le vincula" porque ya tenía la prueba del fraude por los expedientes de la Agencia Tributaria y, además, no podía aceptar el pacto en dicho momento, pues el caso aún no había sido judicializado.
"Si en este asunto no está implicado González Amador, ¿no se da cuenta?", señala el fiscal Salto a preguntas del letrado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales
Cristina Gallardo
El fiscal Salto relata que respecto a la noche del 13 de marzo de 2024 le sorprendió que tanto el empresario González Amador como el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tuvieran los correos que él se intercambió con la defensa del empresario, pues dichas comunicaciones son confidenciales
Cristina Gallardo
El fiscal del caso contra González Amador señala ante la sala que fue el 8 de marzo de 2024 cuando se le pidió dación de cuentas sobre este asunto y que cuando él preguntó cuál era el interés le dicen que las actuaciones versan sobre una empresa cuyo propietario es Alberto González Amador, quien mantiene una relación sentimental con la presidente madrileña
Comienzan las declaraciones de los testigos
La primera de las seis declaraciones previstas para el juicio al fiscal general del Estado es la de Julián Salto, el fiscal que llevaba el caso de Alberto González Amador por fraude a la Hacienda Pública.
"Mucha queja abstracta y ninguna concreta"
La acusación que ejerce Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ha contestado este lunes a los argumentos que ha expuesto la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para pedir la nulidad de la entrada y registro en su despacho: "Mucha queja abstracta, general, y concretas ninguna".
Así se ha pronunciado el letrado Gabriel Ramos en el marco de la primera sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el jefe del Ministerio Público, acusado de filtrar información relativa al novio de Díaz Ayuso. Se trata de la primera vez que el fiscal general se sienta en el banquillo y se enfrenta a peticiones de hasta seis años de prisión, 12 de años inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- En directo | Castellón-Málaga: A romper la mala racha
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Miguel Barrachina, sobre las trabas a la pesca en Castellón: 'La única especie en extinción son nuestros pescadores
- Paradas destrozadas: actos vandálicos en una Fira de Tots Sants de Castellón
- Una familia nacida en medio del horror de la guerra que unió para siempre la Vall d'Uixó y Turís
- Aviso de Benlloch tras los seguidos derrumbes de casas antiguas en Vila-real: 'Nos vamos a poner más serios
- Afronta 9 años de cárcel por atropellar a un motorista en Castellón tras discutir con él