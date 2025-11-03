Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El fiscal del caso por fraude de González Amador: "Nunca he llamado a un abogado para proponerle un pacto"

"Mucha queja abstracta y ninguna concreta"

La acusación que ejerce Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ha contestado este lunes a los argumentos que ha expuesto la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para pedir la nulidad de la entrada y registro en su despacho: "Mucha queja abstracta, general, y concretas ninguna".

Así se ha pronunciado el letrado Gabriel Ramos en el marco de la primera sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el jefe del Ministerio Público, acusado de filtrar información relativa al novio de Díaz Ayuso. Se trata de la primera vez que el fiscal general se sienta en el banquillo y se enfrenta a peticiones de hasta seis años de prisión, 12 de años inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.