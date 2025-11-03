Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo presidente

No habrá que esperar mucho para conocer cuál es el futuro político de la Comunidad Valenciana y, en concreto, el que depende del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. Presidencia de la Generalitat ha informado de una convocatoria para las 9 de la mañana en la que se señala que el jefe del Consell realizará "una declaración institucional" en la que se prevé que explique cómo queda su futuro tras la conversación con Alberto Núñez Feijóo del domingo por la tarde.

Carlos Mazón comparece para desvelar su decisión respecto a su continuidad o no como presidente de la Generalitat Valenciana

El president Carlos Mazón dimite de su cargo, pero no convocará elecciones. Eso es lo que ha podido saber Levante-EMV, pocos minutos antes de comenzar la comparecencia pública en el Palau de la Generalitat. Con esta fórmula, Mazón podrá conservar su acta de diputado y seguir aforado, algo clave en la causa judicial de la dana.

Todo apunta, tal y como informó este periódico, que la resolución a la crisis pasa por una salida pactada con Feijóo a espaldas de la cúpula del PP valenciano. Extremo que ha podido confirmar Levante-EMV, tras un domingo de versiones cruzadas y tensas negociaciones con el líder nacional del partido, con los ecos de los insultos de las víctimas en el funeral de Estado aún resonando. De forma casi paralela la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana, ante la jueza de la dana, no hace sino añadir una carga extra al complicado momento de Mazón.

El equipo de Presidencia ha citado a los periodistas a una convocatoria a las 9 de la mañana en el Palau donde lo más probable es que Mazón anuncie su salida como jefe del Ejecutivo autonómico y dará forma a cómo se llevará a cabo; es decir, si mantiene el acta de diputado y propone un sustituto o sustituta para tomar el relevo en el Palau o si apuesta por un anticipo electoral que llevaría la cita con las urnas a finales de diciembre.

La expectación es máxima ante una convocatoria que se prevé clave después de un domingo lleno de especulaciones y rumores ante la conversación que habían anunciado en el PP que tendrían Feijóo y Mazón para aclarar las "necesidades" de la Comunitat Valenciana. Tras ellas, a última hora de la noche, cobraba fuerza la posibilidad de una dimisión sin dejar el acta para mantener el aforamiento, con el síndic Juanfran Pérez Llorca como el elegido para ocupar la presidencia de forma interina hasta las elecciones de 2027.

Según varias fuentes consultadas por este periódico, la mayor divergencia ayer podría haber estribado en unas peticiones de Mazón no compartidas por Feijóo. En las conversaciones también fue importante el calado del movimiento del PP valenciano para exigir voz y promover la opción de Vicente Mompó como candidato a presidir la Generalitat Valenciana. Un movimiento que no ha caído bien en Génova, tal como ha trasladado el equipo de Miguel Tellado, según afirman fuentes populares a este periódico