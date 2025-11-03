La UCO destaca la "influencia" que tenía Koldo sobre el ministro Torres: "Consiguió que el presidente de Canarias se encargara de reclamar los pagos pendientes"

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia CIvil destaca la "influencia" que tenía Koldo García con el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, , Ángel Víctor Torres : "Consiguió que el presidente de Canarias se encargara directamente de reclamar los pagos pendientes" a la trama, dice el documento, al que ha tenido acceso esta redacción.

En su intervención en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo, Ángel Víctor Torres negó vínculos con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama: "No tengo trato con ese señor", respondió, negando las acusaciones de Víctor de Aldama. Rechazó haber cobrado o pedido 50.000 euros, como declaró el comisionista en el Tribunal Supremo.

También rechazó haber tenido contactos "con señoritas". "Lo que le puedo asegurar es que yo no he ido a ningún piso", dijo Torres en relación al supuesto piso que Aldama aseguró haber alquilado en la zona de Atocha en Madrid. Tampoco otorgó un trato de favor desde el Gobierno de Canarias a las empresas patrocinadas por el presunto "nexo corruptor".