En Directo
Minuto a minuto
Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Testifica el exsecretario de Estado de Comunicación por una posible implicación de Moncloa en la revelación de datos sobre González Amador
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ángeles Vázquez
Francesc Vallès terminó su declaración con un categórico "imposible" en respuesta a la pregunta de la defensa del fiscal general relativa a si en algún momento se dio "alguna instrucción" desde Moncloa al máximo representante del ministerio público para que "se filtrara" el correo del abogado de Alberto González Amador en el que asumía haber cometido dos delitos fiscales.
Tras su declaración, el juicio se suspendió hasta las 15.30 horas cuando está citado el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. A continuación está previsto que declare la pareja de la presidenta madrileña y su abogado, Carlos Neira.
Cristina Gallardo
El exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés reconoció ante el tribunal que juzga al fiscal general que una vez el presidente del Gobierno pide la dimisión de Díez Ayuso por el caso de la investigación a su pareja hay que asegurar la "unidad del mensaje" dentro de sus competencias como responsable de Comunicación. De ahí que mandara los enlaces de cuatro noticias al que era líder del PSOE madrileño, Juan Lobato. Lo que negó fue que le enviara "consignas".
Cristina Gallardo
El ex secretario de Comunicación del Gobierno relata que tras conocer el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez sobre el caso de González Amador pensó que había una "voluntad manifiesta" de manipulación los hechos y por esa razón se puso en contacto con Juan Lobato, líder del PSOE madrileño. "Le dije simplemente que quizá alguien pueda responder a esto".
Ángeles Vázquez
El presidente del tribunal ha explicado que a última hora entendió conveniente adelantar su declaración, al prever que sería más breve que la del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, citado para las 15.30 horas.
Tras su declaración ha empezado a declarar Francesc Vallès, secretario de Estado de Comunicación hasta diciembre del año pasado.
Ángeles Vázquez
"¿A usted le dio orden algún fiscal de que no llegar a una conformidad con el señor González Amador?", preguntó la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, al fiscal Diego Lucas, encargado de las causas que se siguen contra la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Cristina Gallardo
Diego Lucas Álvarez, actual fiscal de las causas abiertas contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, explica a la Sala que la información difundida por la Fiscalía General sobre González Amador no frustró la conformidad que comenzó a negociar su predecesor, Julián Salto. De hecho, se llegó a pactar que cumpliera 4 meses de cárcel y pagara el 40 por ciento de lo defraudado, una opción que se frustró cuando la acusación popular en dichas causas, que ejercen el PSOE y Más Madrid, solicitó nuevas diligencias de investigación.
Comienza a declarar el fiscal Anticorrupción Diego Lucas Álvarez, que es el fiscal que lleva ahora las dos causas contra González Amador, la abierta por fraude a Hacienda por la que ya ha sido procesado y una segunda por dos delitos de corrupción.
Ángeles Vázquez
La testigo Emeralda Rasillo explicó que en su Unidad encontró una caja con teléfonos viejos del fiscal general del Estado con un posit que decía que eran de él. Uno de ellos, incluso, estaba roto. Era de cuándo fue jefe de la Secretaría Técnica con Dolores Delgado, como fiscal general del Estado.
Ángeles Vázquez
Se reanuda el juicio con el testimonio de Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala jefa de la Unidad de Apoyo, encargada de cubrir las necesidades tecnológicas de los 3.000 fiscales, como en lo relativo a sus móviles, que compra la Dirección General correspondiente. Señaló que hay unos contratos que se cambian cada cierto tiempo, así como si tiene algún problema con el aparato o lo pierde o se le roban. Con el fiscal general nunca se ha hecho ninguna excepción.
