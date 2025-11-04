Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Testifica el exsecretario de Estado de Comunicación por una posible implicación de Moncloa en la revelación de datos sobre González Amador

Francesc Vallès terminó su declaración con un categórico "imposible" en respuesta a la pregunta de la defensa del fiscal general relativa a si en algún momento se dio "alguna instrucción" desde Moncloa al máximo representante del ministerio público para que "se filtrara" el correo del abogado de Alberto González Amador en el que asumía haber cometido dos delitos fiscales.

Tras su declaración, el juicio se suspendió hasta las 15.30 horas cuando está citado el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. A continuación está previsto que declare la pareja de la presidenta madrileña y su abogado, Carlos Neira.