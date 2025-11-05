Feijóo pide que España "no gire en torno a la crónica judicial socialista"

"Algunos dirán: con la que está cayendo en España, con la agenda judicial, a Feijóo se le ocurre hablar de autónomos". El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, comenzó así este miércoles su intervención en un acto de su partido en Santander, donde detalló su plan para los trabajadores por cuenta propia ya adelantado hace unas semanas, que incluye exenciones fiscales para ese colectivo. El líder conservador, que se pronunció después de tres días con el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en marcha, se contestó así a su propia pregunta: "Espero que entiendan que si esperamos a que el sanchismo salga de los juzgados para hablar de los problemas de los españoles, nunca vamos a poder hacerlo".

Abundando en el argumento, el líder de los conservadores aseguró que "desde luego, yo me niego a que nuestra nación gire en torno a la crónica judicial socialista. Lo de quedarse con los brazos cruzados no va conmigo", concluyó. Feijóo evitó así cualquier pronunciamiento concreto sobre la vista oral que se está celebrando en el Tribunal Supremo (TS), justo al día siguiente de que declarase Miguel Ángel Rodríguez, el ínclicto jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El líder de los populares, en un acto en el que fue precedido en el uso de la palabra por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y por el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, no hizo tampoco ninguna otra alusión concreta a asuntos de acutalidad, sean escándalos o no. Ni al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ni a los nuevos testimonios en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Ábalos. Tampoco acerca del relevo de Carlos Mazón en la presidencia de la Comunidad Valenciana, sobre le que el martes tuvo una primera conversación por teléfono con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Dedicó su tiempo, por contra, a realizar una encendida defensa de los autónomos como motor del país, y a volver a denunciar que Sánchez lleva tres años (toda la legislatura actual, en realidad) sin presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de Presuestos Generales del Estado. Los actuales datan de 2022, el último año completo de su anterior mandato. "¿Desde cuándo un presidente de gobierno de un país occidental puede estar toda la legislatura sin ni siquiera presentar las cuentas? Ustedes no presenten las cuentas hoy a Hacienda y ya verán lo que les pasa", se interrogó de manera retórica, trazando además una analogía con las cuentas que tienen que presentar los autónomos.

Feijóo ya propuso en septiembre, en su primera intervención al inicio del curso político, una reforma legal para que si un jefe del Ejecutivo, como ocurre en la actualidad, prorroga por segundo ejercicio consecutivo unos presupuestos, automáticamente se disuelvan las Cortes Generales para celebrar elecciones generales anticipadas, algo que por otra parte el líder del PP le reclama a Sánchez que haga por voluntad propia.

Más recientemente, el flamante vicesecretario de Economía del partido, el ex secretario de Estado de Presupuestos Alberto Nadal, se descolgó con la propuesta de otra reforma, en este caso para prohibir los traslados de crédito entre secciones presupuestarias, cada una de las cuales corresponde a los distintos departamentos ministeriales. En sus propias palabras, que "lo que el Parlamento aprobó para el Ministerio de Sanidad, lo puede dedicar al Ministerio de Defensa, lo que el Parlamento aprobó para el ministerio de Cultura se puede mover para el Ministerio de Industria".