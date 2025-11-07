La trama de la militante del PSOE Leire Díez ofreció al fiscal Stampa un encuentro con "Santos C.": "Alucino, muy raro"

El juez de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, cuenta ya con la documentación aportada por los denunciantes en relación con la presunta trama orquesta en torno a la exmilitante socialista Leire Díez para desprestigiar al número dos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fiscales o jueces. Entre lo aportado figuran los mensajes que el fiscal Ignacio Stampa se cruzó con el empresario Luis del Rivero el pasado 30 de abril, en la que quedan con "el enviado", al que identifica como "Santos C."

En la documentación aportada por el fiscal Anticorrupción, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, figuran los mensajes que se cruzó con el constructor y con la exmilitante socialista, así como el acta notarial que levantó de los encuentros y del contenido de su teléfono tras conocerse las prácticas en la que estaría implicada esta última, imputada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su citación se ha pospuesto al día 17.

En la primera de esas conversaciones con Del Rivero, este le dice que al encuentro, fijado para el siguiente 7 de mayo en sus oficinas, irá también el empresario imputado en la causa, Javier Pérez Dolset, y "el enviado". Al preguntar Stampa si se trataba de la misma persona, Del Rivero responde que "Santos C." El fiscal muestra su sorpresa con una ristra de emoticonos de ojos saltones y añade: "Ya, ya. Alucino. Muy raro". El empresario le responde con un "oír, ver y callar" y el fiscal contesta: "Eso lo tengo cristalino".

Pantallazo del teléfono de Ignacio Stampa / EL PERIÓDICO

"Rehabilitar a Stampa"

En otra conversación con el empresario, fechada el pasado 10 de mayo, Del Rivero vuelve a hablar con el fiscal por WhatsApp y le habla de "apoyo total" lo que parece referirse, según transcurre la conversación, a una posible "rehabilitación" de Stampa en la Fiscalía Anticorrupción, de donde salió en 2020 tras no obtener apoyos para lograr una plaza fija.

Luis del Rivero le va contanto una estrategia de modo algo confuso: "denuncia de Vox" "instrucción denuncia" "sentencia rehabilitadora" "aplicación de la justicia, rehabilitando", "ante el desmantelamiento de los fiscales del caso" que es contestada por el fiscal Stampa señalando que el día anterior estaba en una boda y no había podido contestarle, aunque no había "entendido mucho sus telegramas".

"Propuesta al 1"

Así, y al retomar su conversación un día después, Stampa pregunta directamente, quizá para sonsacar las intenciones de la trama qué pensaban hacer para rebabilitarle, si esto suponía ponerle a él de nuevo frente al caso Villarejo, a lo que Del Rivero responde que esa es la propuesta que harían esa semana 1". En sede judicial el pasado 5 noviembre, el fiscal Stampa declaró que durante el encuentro que tuvo personalmente con Leire le preguntó directamente si se estaba refiriendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a lo que la exmilitante socialista le contesto que "a los dos"

En ese punto, Stampa responde con ironía: "Estos se piensan que yo quiero volver a eso, en esa fiscalía que me abandonó, sin Serrano y con Luzón", aludiendo a quien fue su compañero en la investigación al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al actual jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como a las circunstancias que propiciaron su salida de dicho departamento. "No sé qué piensan para Luzón", responde el empresario.

Siguen hablando el 12 de mayo, y los mensajes del fiscal parecen seguir respondiendo con ironía a la trama, "como si el 1 no tuviera cosas más importantes hoy, tendrá tiempo para todo!" a lo que el intermediario insiste que le "interesa mucho" y añade "pieza 7?", a lo que el fiscal responde, "lógico Kitchen", en alusión a la pieza que investiga el espionaje al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas. "Pero que le hablen a mí del 1 es alucinante", concluye.