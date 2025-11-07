Proceso
El juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026
David Sánchez, el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación y tráfico de influencias
Belén Castaño Chaparro
Badajoz
El juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ya tiene fecha: se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz del 9 al 14 de febrero de 2026, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
El hermano del presidente del Gobierno, el expresidente de la Diputación de Badajoz, y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Tras un año y medio de instrucción, la causa llegó este jueves a la Audiencia de Badajoz, que tenía que poner fecha al juicio.
El ponente será el magistrado Emilio Serrano Molera.
- Una tienda 'outlet' de Estados Unidos aterriza en Castelló
- Aemet activa de nuevo la alerta amarilla en Castellón… y esta vez no es por la lluvia
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
- Fallece un trabajador en un accidente laboral en un polígono de Morella
- ¿A que te pego un volantazo, listo?': un ataque de furia al volante acaba en más de 2 años de prisión por intento de homicidio en Castellón
- Pillan al conductor de un autobús de Castellón viendo el fútbol en pleno trayecto
- La discoteca de Castellón que rechazó una actuación de Rosalía por 100 euros: 'Tremenda cagada