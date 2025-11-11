Crisis en la Generalitat Valenciana
Tellado avanza que Feijóo anunciará "muy rápido" quién será el sucesor de Mazón
El secretario general del PP asegura que el partido "tiene sus tiempos" y que el líder de la formación tomará una decisión "dentro de los plazos que existen para hacerlo"
EFE
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este martes que el sucesor del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, será anunciado próximamente por Alberto Núñez Feijóo.
"A mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido", ha apuntado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
Pese a las numerosas preguntas de a prensa sobre quién será el sustituto de Mazón, que dimitió la semana pasada por su gestión de la dana, Tellado se ha limitado a decir que el PP "tiene sus tiempos" y que Feijóo tomará la decisión rápido, "dentro de los plazos que existen para hacerlo".
"Feijóo ha consultado con los compañeros de Valencia y yo creo que tomará su decisión en el ámbito de sus competencias y creo que se hará rápido", ha agregado.
Aunque el PP y Vox mantienen contactos para poder investir a un nuevo president de la Generalitat, todavía no se han iniciado negociaciones y aún no hay un candidato oficial por parte de los populares.
La persona que más suena para el cargo es el portavoz del PP en Les Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, quien el lunes dijo que no puede negar que su nombre está sobre la mesa por los cargos que ocupa, pero que "nadie" le ha propuesto ser candidato.
- Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Una iglesia de Castellón deslumbra a arquitectos de todo el mundo por sus espectaculares bóvedas tabicadas
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- Incendio en Greenmed, antiguo almacén de naranjas de Martinavarro
- Un macroencuentro de la generación del 85 llena de fiesta Vila-real
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia