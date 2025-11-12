Debate en el Congreso
Feijóo sitúa Sánchez como el presidente de "la cloaca" y advierte a Junts y PNV de que su apoyo "no saldrá gratis"
El líder de la oposición asegura que el jefe del Ejecutivo es "el que más sabe de corrupción de España"
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, endureció de nuevo el tono contra Pedro Sánchez en el debate parlamentario celebrado este miércoles, que por exigencia del primer partido de la oposición incluía en el orden del día la corrupción. Al hilo de las últimas informaciones sobre la conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, que en una reunión con el fiscal Ignacio Stampa del pasado mayo se presentaba como enviada por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión provisional, Feijóo le espetó a Sánchez: "¿Es usted también el presidente de la cloaca?". A lo que añadió que el jefe del Ejecutivo "es el que más sabe de corrupción de España".
Feijóo, ya hacia el final de su discurso, se dirigió también a Junts per Catalunya y al PNV para advertirles que su apoyo al Gobierno del PSOE y Sumar "no les saldrá gratis".
Noticia en elaboración.
