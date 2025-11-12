La jueza de la dana evidencia que el Cecopi "llegó tarde para las víctimas de Utiel, l'Alcúdia, Godelleta, Turís y Torrent"

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha dictado tres nuevas resoluciones notificadas hoy a las acusaciones y defensas en el que requiere imágenes solicitadas por la acusación popular y de un particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV). La magistrada acuerda requerir a RTVE copia del vídeo de la pieza informativa emitida el 29 y 30 de octubre bajo el título CECOPI: Les hores crítiques. También analiza la gravedad de la información que ha revelado las grabaciones de los seis usuarios que activaron la telasistencia el 29 de octubre.

Unas llamadas transcritas que revelan, según la jueza, "la gravedad de lo sucedido, la carencia de avisos a la población lo patentiza, una vez más otra prueba: las llamadas al servicio de teleasistencia, tanto de las personas que fallecieron, conscientes del avance del agua, como las de sus familiares". La magistrada recuerda que en el procedimiento "se acumulan decenas de testimonios de personas que vieron a sus allegados fallecer, familiares que avisaron a los servicios de emergencia con resultado nulo, que alertaban del lugar concreto donde estaban a punto de perecer, que se despedían, que intentaban sostener a sus familiares, física y anímicamente, la grabación de cómo el agua arrastraba el coche donde iban dos víctimas; las declaraciones de familiares que murieron salvando a otros", señala Nuria Ruiz Tobarra, identificando por sus nombres a estas víctimas.

La magistrada añade que consta en las grabaciones recabadas por la empresa Servicios de Telasistencia la realizada por la hija de una de las víctimas, a las 15.51 horas del día 29 de octubre de 2024, en la que expresa que Utiel está inundada, y la preocupación que siente por su madre, que desgraciadamente se hizo realidad". Otra llamada, como contó Levante-EMV, "de una de las personas fallecidas, a las 18.54 horas, efectuada por la propia usuaria de dicho servicio en Picanya, expresando su temor al ver cómo el agua entra en su domicilio, posteriormente contactaron con ella a las 19:04 horas, después ya no fue posible". También revela que "en Paiporta otra de las víctimas también contactó con el servicio de teleasistencia, a través de su esposa, a las 18.52 horas, y pereció finalmente el usuario del servicio".

Información que manejaba la empresa adjudicataria de la telasistencia. Pero, recuerda la magistrada, "el aviso a la población a través del sistema Es Alert se producía las 20.11 horas, la mayoría de las víctimas habían fallecido, aunque no todas. Entre las que fallecieron más allá de dicha hora, se pueden señalar los fallecidos en Sot de Chera, un padre y su hijo. La madre y hemana "pasaron la noche junto al cuerpo sin vida del menor". También relata la magistrada el caso de un camionero que "con su camión a la altura de Ventamina, tuvo el último contacto telefónico vía whatsap a las 22.25 horas. Una persona lo vio caer de la cabina del camión".

Casos de fallecimientos para los que el Cecopi no llegó a tiempo, como señala la magistrada. "El Cecopi se había convocado a las 15.00 horas para celebrarse a las 17.00 horas. No se celebró inmediatamente tras su convocatoria. El retraso no sólo era manifiesto con carácter general para la organización de las medidas de protección a la población, (máxime si tenemos en cuenta cómo se desarrolló la reunión, con cortes continuos y desconexiones de los intervinientes presenciales para reflexionar), sino también en dicha reunión ya no se podían adoptar medidas para salvar la vida de las víctimas de Utiel, ya que a dicha hora habían fallecido en su mayoría o estaban a punto de fallecer. Lo mismo sucedió en localidades como l'Alcúdia, Godelleta, Turís y Torrent.

Por ello, la magistrada considera que "la obtención de las pruebas solicitadas hoy se convierte en plenamente pertinente y proporcionada, y exige la continuación de la instrucción". De ahí que la instructora acuerda requerir a la televisión pública autonómica, À Punt, para que “verifique” en sus archivos y aporte al juzgado “los brutos, con imagen y sonido, de las grabaciones que constan en dicho documental” de RTVE y que se corresponden con una conversación en la que intervinieron el presidente de la Generalitat, su jefa de prensa y la entonces consellera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana el mismo 29 de octubre de 2024 en el Centro de Coordinación de Emergencias, ubicado en l’Eliana. La juez entiende que la obtención de esas pruebas es “plenamente pertinente y proporcionada”, tras argumentar que el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) “no se celebró inmediatamente tras su convocatoria”.

Por su parte, la providencia da cuenta y acuerda entre otras cosas la incorporación a las actuaciones de mensajes de correo electrónico, WhatsApp y la red social X aportados por dos testigos que declararon recientemente en la causa: la jefa de servicio y la jefa de prensa de Emergencias de la Generalitat.

Finalmente, en una diligencia de ordenación suscrita por la letrada de la Administración de Justicia se notifica a las partes que tienen a su disposición para su consulta en el órgano judicial unos vídeos aportados por SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias) y una productora de televisión contrada por Emergencias de la Generalitat.

Del mismo modo, en esa resolución se informa de que se notifican las transcripciones de declaraciones testificales prestadas el pasado 10 de noviembre y de las conversaciones mantenidas por dos usuarias con el servicio de teleasistencia el 29-O.