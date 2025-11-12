Directo | Sánchez, al PP: "Piden elecciones y se niegan a convocarlas en la Comunitat Valenciana"

El presidente ha aprovechado para llamar al PP a convocar elecciones en la Comunidad Valenciana. Ha criticado que el "colapso político-intelectual" del PP y la "grave paradoja de llevar siete años exigiéndome elecciones anticipadas por cualquier motivo pero se niegan a convocarlas en la Comunidad Valenciana tras la mayor tragedia social, política e institucional que se ha vivido tras la dana". "Sin luz y taquígrafos sobre las negociaciones entre Abascal y Feijóo habrá que esperar al acuerdo, si lo hay pero el Gobierno de España va a estar vigilante para que ninguno de esos acuerdos vulnere la legislación en materia de derechos y libertades", ha afirmado.

También se ha dirigido al presidente de Vox para "exigir desde esta tribuna" una vez más elecciones y reclamó a "Abacal que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos a elecciones. No más dosis de negacionismo, lo que quieren es cambiar el rumbo"