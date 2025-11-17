Última hora del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en directo | El Gobierno afronta un CPFF de trámite para encarrilar los Presupuestos

El Ministerio de Hacienda da este lunes el primer paso hacia la elaboración de los Presupuestos para 2026 con la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas su propuesta de senda de estabilidad para el periodo 2026-2028.

El encuentro también abordará cuestiones relacionadas con la financiación autonómica, el tema prioritario para la mayoría de las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el PP, que ven la senda de estabilidad como una cuestión secundaria, ya que tiene pocas opciones de superar el trámite parlamentario.

Pablo Allendesalazar Previsión de crecimiento El Ministerio de Economía elevará la previsión de crecimiento de la economía española del 2,7% al 2,9% en la actualización del cuadro macroeconómico que analizará este martes el Consejo de Ministros como parte del procedimiento para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, según ha adelantado 'El País' y confirman fuentes del departamento. La estimación coincide con la media de los 19 principales servicios de análisis del país, recogida por Funcas, que recientemente aumentó en tres décimas ante un crecimiento que ha superado las expectativas entre enero y septiembre. El ministerio, en cambio, no ha confirmado si va a introducir en el cuadro indicadores de desigualdad, como apunta el diario: "Estamos trabajando en ello".

Iván Gil / Mariano Alonso Freire / May Mariño A la cita en el Ministerio de Hacienda acuden las comunidades que gobierna el Partido Popular, once de las diecisiete que componen España y de las quince de régimen común, como un bloque sin fisuras. Planea el precedente del plante que realizaron en la última reunión de este órganos, en febrero de este año, cuando los catorce consejeros populares (incluidos los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) dejaron tirada a una dolida Montero, atónita ante la oferta de la quita de deuda de casi 90.000 millones de euros, gesto que realizadon siendo conscientes de que había mayoría para sacarla adelante y, por tanto, acogerse a ella cuando lo deseen.

Iván Gil / Mariano Alonso Freire / May Mariño En el Ejecutivo ponen el foco en algunos de los principios del acuerdo sellado el pasado mes de julio con la Generalitat, como es el caso de la “suficiencia financiera”, para que sean todas las comunidades autónomas las que reciban más recursos, o el equilibrio entre compaginar el marco bilateral con el multilateral. A lo que evitan aludir y dejan en el aire es al principio de ordinalidad, para que las comunidades que más aportan no desciendan por debajo de su posición en el ranking de lo que reciben.

Iván Gil / Mariano Alonso Freire / May Mariño Aunque en el equipo de Montero aseguran tener ya construido el “esqueleto” de su propuesta para la reforma del sistema de financiación, insisten en que “cualquier propuesta de modelo de financiación debe tener consenso”. Frente a las críticas de los populares, pero también de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, en el Ejecutivo suelen reiterar que “el cupo catalán no lo compartimos y el PSOE nunca ha dicho que ese sea el modelo”. De reojo también está el Gobierno socialista del Principado de Asturias, que avisa que no asumirá cualquier postulado sobre el modelo de financiación que perjudique a su territorio y de ahí los movimientos de frente común que Adrián Barbón ha ido haciendo junto a otros presidentes autonómicos populares.

Iván Gil / Mariano Alonso Freire / May Mariño El rechazo anunciado de la senda de estabilidad presupuestaria, la antesala de los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno mostrará a las CCAA y que aprobará en el Consejo de Ministros de este martes - si logra su aprobación en el CPFF- junto con el conocido como 'techo de gasto' -que no pasa por el CPFF- obligará al Ejecutivo a volver a llevarla a un siguiente Consejo de Ministros. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que debe presentarse hasta en dos ocasiones, en el plazo de un mes entre ambas, antes de recurrir a la senda vigente como base para erigir sobre ella la arquitectura de los Presupuestos. Un trámite que podría acortarse a dos semanas, pero que en el Gobierno prevén prolongar hasta la segunda semana de diciembre.

Iván Gil / Mariano Alonso Freire / May Mariño “Más recursos a las CCAA” En Hacienda se limitan a avanzar que su pretensión pasa por ofrecer “más recursos a las comunidades autónomas” y presentar un proyecto en línea con el enviado a Bruselas en su plan fiscal estructural hace ahora un año. Según este plan pactado con la Comisión Europea, el déficit total del país el año que viene tendría que bajar al 2,1%, a la espera de concretar el reparto entre administraciones.

Iván Gil / Mariano Alonso Freire / May Mariño El Ejecutivo es consciente de que enfrente tienen a las comunidades gobernadas por el PP, quienes así se lo han hecho llegar en una carta en la que avanzan que “no se votará ninguno de los acuerdos propuestos porque no se desea participar en la toma de decisiones que afectan a sus competencias financieras sin haber sido debidamente informado". Y el Gobierno no ha proporcionado ninguna información de antemano a los consejeros autonómicos sobre la senda fiscal y el techo de gasto. María Jesús Montero protege con celo, para evitar filtración alguna, las cifras que pondrán sobre la mesa sobre el déficit de las comunidades autónomas.