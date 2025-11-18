Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso mascarillas

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Javier Aureliano Garcia y Fernando Giménez se encontraban investigados dentro del conocido como caso mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados durante la pandemia

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García. / EP

EFE

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano Garcia (PP), al vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y al alcalde de la localidad almeriense de Fines (PP), Rodrigo Sánchez, que estaban siendo investigados por el caso mascarillas, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El caso lo investiga el Juzgado número 1 de Almería y durante la mañana se desarrollarán distintos registros en diferentes domicilios. Los detenidos se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.

TEMAS

