Ministerio de Cultura
El Gobierno inicia el procedimiento para ilegalizar otras cuatro fundaciones franquistas
Ernest Urtasun defiende que "un Gobierno democrático no puede permitir que el odio se infiltre en la memoria colectiva, no debe eludir el respeto a la víctimas del franquismo y debe exigir, en todo momento, verdad y reparación"
EFE
Madrid
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes en el Congreso el inicio de las actuaciones previas para la extinción de la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.
En una comparecencia en el Congreso para informar de los retos de su departamento en el ecuador de la legislatura, Urtasun ha señalado que "un Gobierno democrático no puede permitir que el odio se infiltre en la memoria colectiva, no debe eludir el respeto a la víctimas del franquismoy debe exigir, en todo momento, verdad y reparación".
