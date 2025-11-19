Juan Carlos acepta la invitación de su hijo para celebrar en “privado” los 50 años de su llegada al trono

Juan Carlos I ha aceptado la invitación de su hijo y acudirá este sábado a un almuerzo "privado" en el Palacio del Pardo, según confirman fuentes del entorno del emérito. Ese día 22 se cumplirán 50 años desde que el emérito asumiera el trono, un aniversario que va a tener varias celebraciones públicas la víspera aunque sin la participación del protagonista porque así lo ha querido Felipe VI.

El actual Rey, tal como adelantó este periódico, ha decidido dejar a su padre al margen de la agenda pública. Ambos mantienen una difícil relación desde 2020, cuando aparecieron informaciones periodísticas sobre la fortuna oculta del emérito, que llevaron al emérito a irse a vivir a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). Esta comida familiar llega encima pocas semanas después de que haya publicado sus memorias en Francia en un libro en el que deja varias pullas para Felipe VI y Letizia especialmente. En el Pardo coincidirá con los Reyes actuales, la princesa Leonor, la infanta Sofía y también su esposa, la reina Sofía. Además, acudirán más familiares, aunque la Zarzuela no confirma quiénes. No se juntan todos bajo el mismo techo desde hace dos años, cuando se reunieron con motivo de los 18 años de Leonor.

Antes de este encuentro familiar del sábado, la agenda oficial del actual jefe del Estado se centrará el viernes en celebrar públicamente la monarquía parlamentaria y también el papel de su madre: el día 21 empezará en el Palacio Real, donde Felipe VI impondrá a la reina Sofía el Toisón de Oro. Después, a las 12.30 horas, los Reyes y sus hijas acudirán al Congreso de los Diputados para participar en el acto titulado “50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia”, una celebración deliberadamente diseñada sin la presencia del emérito.

En la Cámara baja se hablará del papel de la Corona en la transición hacia la democracia, pero el acto no estará centrado en la figura individual del Rey que la protagonizó. La sesión estará moderada por Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo y contará con la participación de Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (ambos padres de la Constitución), así como de la académica Adela Cortina, y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut. Se trata de un acto preparado por la Zarzuela con el Gobierno y con la Cámara, y pensado para subrayar la continuidad institucional más que el legado personal del emérito. Pedro Sánchez no asistirá a este acto del Congreso, porque viaja a Suráfrica para la cumbre del G-20, pero sí a la imposición del Toisón a Sofía, Roca, Herrero y Rodríguez de Miñón y Felipe González.

Foto difícil

La Zarzuela no asegura que el sábado vaya a distribuir alguna fotografía del reencuentro familiar, de ahí que portavoces oficiales insistan en que se trada de un acto "privado". La Casa de la Rey declinó hacerlo ya en 2023, con el cumpleaños de Leonor.

La participación de Juan Carlos en estas celebraciones ha sido motivo de debate en la Casa del Rey durante meses. En el entorno del emérito admiten que esperaba alguna comunicación oficial sobre su posible presencia en el Congreso, pero esa llamada nunca llegó. Su relación con Felipe VI se mantiene en un nivel mínimo, basada más en mensajes esporádicos que en conversaciones de fondo, y sus visitas a España han sido discretas y sin componente institucional. La decisión de excluirlo de los actos públicos confirma la estrategia iniciada en 2020, cuando la Zarzuela retiró su asignación pública y Felipe VI renunció a cualquier herencia vinculada a cuentas opacas.