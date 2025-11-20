El abogado de Jordi Pujol solicita que el expresident no sea juzgado en base a los informes médicos

El abogado de Jordi Pujol Soley, el letrado Cristóbal Martell, ha solicitado este jueves a la Audiencia Nacional que el expresident no sea juzgado por la fortuna oculta en Andorra en base a los informes de los forenses que concluían que "no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente", según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Pese a esta conclusión, la Audiencia Nacional decidió citarle por videoconferencia el próximo lunes, antes de comenzar la vista prevista.

El abogado del exmandatario catalán sostiene en su escrito que ese el su criterio técnico, pero precisa que lo que decida el tribunal de la Audiencia Nacional no será recurrido. La defensa, sin embargo, reitera que Pujol, de 95 años, no debe ni puede viajar a Madrid para asistir en directo a la vista que empezará este lunes y se alargará, en sesiones discontinuas, hasta el próximo mes de mayo.

La petición de exoneración del expresident se basa en el artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que relata que debe archivarse el procedimiento judicial si el acusado padece demencia sobrevenida después de la comisión del presunto delito, como es el caso del expresident. Si los magistrados toman esa decisión, el juicio se celebrará para el resto de los imputados, entre ellos los hijos de Pujol y varios empresarios.

La comparecencia

De entrada, el tribunal de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que será la que juzgue el presunto caso de blanqueo de capitales y asociación ilícita, ha citado por videoconferencia Pujol el lunes, comparecencia que podría realizar desde su casa por su delicado estado de salud, pues estos últimos días ha estado ingresado en un hospital a causa de una neumonía. También deberán comparecer los forenses que le examinaron y realizaron el informe médico: Ángel Cucurella y Xavier Pérez Cuit. Los expertos, que también podrán declarar a distancia, comparecerán junto a uno de los médicos forenses de la Audiencia Nacional, Juan Miguel Monje.

Lo que declaren los expertos, sumado al "examen personal por el tribunal del acusado Jordi Pujol Soley", será determinante para que la Sala decida si puede ser juzgado o decreta el sobreseimiento de las actuaciones. Un sobreseimiento por demencia sobrevenida es lo que se decidió en 2021 respecto de su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida.

Los forenses que le examinaron llegan a tres conclusiones. La primera es que Pujol "presenta actualmente un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzhéimer y de tipo vascular)". La segunda es que ese trastorno "asocia un deterioro cognitivo moderado, siendo este irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz".

Petición de prisión

Por ello, entienden que "el señor Jordi Pujol Soley no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente". Ambos expertos se han ratificado en el informe presentado. La Fiscalía Anticorrupción reclama para el expresidente nueve años de prisión. La acusación pública considera que el que fuera fundador de CDC junto al resto de su familia, "al menos desde el año 1991", ocultó en Andorra una "la ingente cantidad de dinero", fruto del "favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana".

El propio president de la Generalitat, Salvador Illa, llegó a pedir al tribunal que considere si debe acudir a un juicio que se prevé largo. "¿Tiene que ir una persona de 95 años a juicio? A mí me parece que debe tomarse en consideración su situación de edad y de salud. Y creo que la justicia tiene mecanismos para tomar en consideración esta cuestión", sostuvo, y animó a distinguir entre “la persona que gobernó Catalunya durante 23 años” de “las cuestiones que afectan a su familia y eventualmente a él mismo”.