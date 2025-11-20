En Directo
Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones
El tribunal por mayoría le impone también una multa de 7.200 euros y que indemnice con 10.000 a González Amador por daños morales
El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:
Desde el Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejercía la acusación popular contra Álvaro García Ortiz, señalan que la resolución del Tribunal Supremo dictada, con todas las garantías procesales, confirma la relevancia jurídica de los hechos denunciados, en los que se vio comprometido el contenido de una comunicación entre un abogado y un fiscal protegido por el secreto profesional. "La condena al fiscal general del Estado supone, en primer lugar, que nadie está por encima de la ley", señalan desde este organismo.
Sumar, socio minoritario del Gobierno, denuncia un "golpe judicial"
Sumar, socio minoritario del Gobierno, califica la condena la fiscal general como "un golpe judicial": "Es la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno", defienden fuentes de la coalición. Consideran que la sentencia está basada en "indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración", y creen que "solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país. En Sumar otorgan a la sentencia una "gravedad institucional absoluta" y consideran que es "un golpe judicial en toda regla: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas". En este punto, la coalición de Yolanda Díaz advierte que "no aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo".
Abascal ve a Sánchez "en la cárcel", tras la condena a García Ortiza
Además de la petición de elecciones que verbalizó el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, el presidente de VOX, Santiago Abascal, remarcó la idea de que "Álvaro Ortiz, el primer fiscal general condenado de la historia de España" y añadió que "también Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel". "Por eso es inaceptable celebrar ni conmemorar nada junto a esta mafia que no hace más que ensuciar las instituciones", comentó relacionando este asunto con la negativa de su partido a sumarse a las conmemoraciones oficiales por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y el inicio democrático de España.
Feijóo exige a Sánchez que pida "perdón" por la "burda operación política"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha aguantado hasta la declaración oficial que habían anunciado desde su formación para mostrar su parecer a la condena a García Ortiz y puso en mensaje en la red social X apuntando a Pedro Sánchez. ""Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo", una "anomalía" que, dijo, "pesará siempre sobre Sánchez. "Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo".
Tono Calleja Flórez
Juezas y Jueces para la Democracia “cree que con este sentencia todos perdemos”
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), Edmundo Rodríguez, considera que la sentencia que condena al Fiscal General del Estado “no supone la victoria de nadie, sino que todos perdemos”. Rodríguez Achútegui entiende que “la sentencia evidencia la división en el Tribunal Supremo, como la ha habido también en la propia fiscalía o en la abogacía institucional”.
Rodríguez Achútegui recuerda que “ya se constató tal división con el voto particular del magistrado Andrés Palomo al acordarse la apertura del juicio oral, y ahora se reitera con los votos particulares de Ana Ferrer y Susana Polo”.
Según la opinión de esta asociación de jueces progresista, “no es una buena noticia para el Estado de Derecho, no sólo por la condena al Fiscal General, sino porque muestra una fractura clara del máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo”. El magistrado considera que “precisamente la división en el Tribunal Supremo puede propiciar que todo el proceso continúe con peticiones de amparo”.
Finalmente, Rodríguez Achútegui sostiene que “la sentencia no va ser comprendida por buena parte de la sociedad, convencida de la inocencia del Fiscal General”.
May Mariño
El PNV se muestra "perplejo" ante la condena
La portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, ha mostrado su "perplejidad" tras conocer la condena al aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, ha asegurado que analizarán la "en profundidad la sentencia", pero que "la primera impresión es de perplejidad". "¿Impunidad para quien reconoce haber mentido? La judicialización de la política nos perjudica a todos", ha apuntado.
Matías Vallés
'El fiscal general llegó condenado al Supremo', por Matías Vallés
Manuel Marchena gana batallas después de ser sustituido. El fiscal general del Estado llegó condenado al Tribunal Supremo, bastaba observar la composición de la sala para concluir que carecía de opciones. Se alineaban cinco magistrados que condenaron a cien años de cárcel a los dirigentes del procés después indultados y amnistiados, además de Carmen Lamela de orientación indudable. Se depositó una excesiva confianza en un cambio de orientación ideológica, dada la ausencia de una prueba de cargo que era reconocida incluso por sectores conservadores. La condena, aunque sea a penas de baratija frente a los años de cárcel solicitados, demuestra que los rumores sobre la victoria de los hechos estaban exagerados hasta el límite de ser absolutamente infundados. (Seguir leyendo)
May Mariño
Vox reclama elecciones y pregunta a Sánchez "quién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno".
El secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, ha comparecido de urgencia en el Congreso de los Diputados tras conocerse la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Figaredo ha reclamado la convocatoria anticipada de elecciones generales y, parafraseando al propio Sánchez, quien auguró que se pediría perdón al fiscal general ante una eventual absolución, ha afirmado en tono de interrogación retórica: "¿Quién va a pedir perdón a los españoles? ¿va a salir Sánchez a pedir perdón? ¿va a salir el fiscal? quién les pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno", ha concluido.
May Mariño
Feijóo hará declaración oficial desde Génova
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hará una declaración oficial desde la sede nacional de la calle Génova
May Mariño
El Gobierno, que respeta el fallo, pero no lo comparte, nombrará nuevo Fiscal General en los próximos días
A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte, según trasladan fuentes del Ejecuteivo que preside Pedro Sánchez.
En los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho.
El Gobierno desea reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.
