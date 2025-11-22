"No son nada discretos": las quejas de la trama por los gastos "desmedidos" en restaurantes de 'Santi' Cerdán y 'La Paqui'

La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado que 'Santi' y 'La Paqui', como así llamaban los integrantes de la trama a Santos Cerdán y a su esposa, Francisca Muñoz Cano, usaban tarjetas bancarias a nombre del empresario vasco Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE en la firma Servinabar, con la finalidad de enmascarar sus gastos personales en restaurantes y otros establecimientos.

Y esta frenética actividad, que llegó hasta los 33.575 euros en solo tres años, fue censurada en mensajes que Karmele Atutxa se intercambió con su marido, Antxon Alonso, alias "Guipuchi", el 9 de septiembre de 2021, en el que "se desprende cierta preocupación" por los gastos "desmedidos en los que habría estado incurriendo la mujer del exdirigente socialista.

Lucía Feijoo Viera

"Restaurantes, fin de semana sí y otro también", lamenta "Alonso", quien después dice a su esposa: "Ya les vale", para después completar que eligen "de lo bueno lo mejor". Para la mujer del socio de Cerdán esta forma de actuar "no era plan", tras lo que concluye: "Y encima no son nada discretos". Por eso, advertía de que debían cogerle "entre los dos y hablarle claro". Ante esta preocupación, Alonso trató de tranquilizar a su mujer: "Hemos quedado en pararlo".

Sevilla, Ibiza y Milagro (Navarra)

En el informe de la UCO los agentes informan en concreto de 49 cargos en la tarjeta correspondientes al Restaurante Sazadón por un importe total de 7.470 euros entre el 8 de febrero de 2022 y el 27 de enero de 2024. "Este restaurante se encuentra ubicado [...] a tan solo a 170 metros a pie de la residencia de Cerdán en ese periodo", advierte el documento policial, que también señala que el 11 de junio de 2022 se efectuó otros pagos por importe de 188 euros en establecimientos de Sevilla y Málaga, cuando Cerdán y su mujer se hospedaron en un hotel malagueño.

Lo mismo ocurrió en agosto de 2022 en Sevilla, ciudad en la que se cargaron gastos en la tarjeta de Alonso cuando el ex secretario de Organización del PSOE visitaba la capital andaluza; y en la isla de Ibiza, a la que acudió el matrimonio: "Entre el mismo 3 y el 13 de agosto de 2022 se efectuaron 16 pagos por valor conjunto de 1.795 euros en diferentes establecimientos de Ibiza", dice la UCO, que llama la atención en que ese verano también se realizaron cargos en la tarjeta de Antxon Alonso en la localidad navarra de Milagro, cuando este empresario guipuzcoano estaba alojado en un totel en Madrid.

Viajes a Canarias

Entre el 6 y el 14 de agosto de 2023 se registraron diferentes pagos en Tenerife, coincidiendo con la visita de Santos Cerdán, su mujer y su hija a la isla canaria. Los pagos superaron, solo en este viaje, los 1.259 euros.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a su salida de la cárcel de Soto del Real (Madrid). / EFE

En otros de los whatsapps que el matrimonio Atuxta-Alonso se intercambia se lee: "La Paqui, que le [sic] conocen todas las vendedoras del Corte Inglés"; para, en el siguiente, resumir la situación que les preocupaba con un "gastar, gastar".

Según la UCO, la cooperativa Noran, también vinculada a Antxon Alonso, contrató a Francisca Muñoz entre los meses de marzo y julio de 2018, abonándole a ésta un total de 9.500 euros en cinco transferencias. Sin embargo, los agentes consideran que la mujer de Cerdán no habría desarrollado ningún trabajo a cambio de estas percepciones.