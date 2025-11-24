Investigación
La Audiencia Nacional investiga el ataque con cuchillo de Madrid como terrorismo yihadista
Agentes de la Policía dispararon este domingo en un domicilio de Vallecas contra un individuo que se abalanzó sobre ellos con un arma blanca y que antes había atacado presuntamente a tres personas en la calle
EP
La Audiencia Nacional ha abierto una investigación declarada secreta por posible terrorismo yihadista tras la intervención de la Policía Nacional el fin de semana en un domicilio del barrio madrileño de Vallecas para reducir a un individuo que se abalanzó en la calle con un cuchillo contra tres personas.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado que la titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto diligencias secretas por un presunto delito de terrorismo.
En atacante fue abatido por un disparo ya que, según fuentes de la investigación, se abalanzó sobre tres personas con un cuchillo, y luego hizo lo propio con agentes de la Policía, que finalmente abrieron fuego para reducirlo.
La Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional se encargó de realizar el atestado, remitido a la Audiencia Nacional.
