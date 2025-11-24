Renuncia
García Ortiz dimite como fiscal general del Estado
El ya exjefe del Ministerio Público ha renunciado al cargo con un carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que muestra su "profundo respeto a las resoluciones judiciales"
EP
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos.
En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciado que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" tras la sentencia del Supremo y que por ende, ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".
