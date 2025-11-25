Tribunales
Begoña Gómez declara como perjudicada en la denuncia de un banco marroquí contra un bulo
Fue presentada por Attijariwafa Bank por falsedad documental y calumnias
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha acudido este martes a un juzgado de instrucción de Madrid para declarar en calidad de perjudicada en una causa iniciada por un banco marroquí contra Alberto Royuela, un reconocido miembro de la ultraderecha catalana, según adelantó El Plural y ha confirmado EL PERIÓDICO. Fuentes del entorno de Gómez señalan a este diario que el juzgado le ofreció acciones al haber resultado perjudicada por un bulo extendido por el histórico falangista, que ella aceptó.
Así, Gómez llegó al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid poco antes de las diez de la mañana para personarse en una causa que inició por presunta falsedad y documental y calumnias Attijariwafa Bank, la mayor entidad financiera marroquí.
Ha entrado por la puerta principal del edificio y ha pasado por el arco de seguridad, sin ninguna medida extra de seguridad, según señalan fuentes jurídicas. Se investiga la supuesta falsedad por la difusión de una conversación en un canal que se llama Expediente Royuela en abril de 2024.
Los supuestos bulos que según la denuncia se difundieron vinculaban falsamente a la esposa de Sánchez, según las mismas fuentes con conversaciones, reuniones y con cuentas bancarias, propiedades y negocios en Marruecos.
Según el entorno de Gómez dichas reuniones nunca existieron, pero el bulo se difundió desde abril de 2024, coincidiendo con la causa penal abierta contra Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, de forma "masiva y coordinada", puesto que se replicó en YouTube, en diversas páginas web, en perfiles de la red X, en canales de Telegram y en otros espacios digitales.
La personación de la mujer de Sánchez responde, según las mismas fuentes, a que dicha campaña causó un grave perjuicio a su honor, a su vida personal y profesional, unas circunstancias que se denuncian aprovechando las acciones legales iniciadas por el banco.
