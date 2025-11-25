La incógnita sobre la asistencia de Mazón marca la visita del Rey a Valencia

La última vez que los Reyes y Carlos Mazón coincidieron fue en el funeral del Estado en honor a las víctimas por la dana del 29 de octubre. Aunque compartieron espacio, hubo distancia entre los monarcas y el, en ese momento todavía, presidente de la Generalitat. Ahora, tras la dimisión del president, la incógnita que marcará parte de la agenda de la nueva visita del monarca a Valencia es si Mazón, presidente ahora en funciones, asistirá o no a los actos organizados durante la jornada: la apertura del curso universitario y la entrega de los Premis Jaume I.

Los reyes, en el funeral celebrado en la catedral de València. / Germán Caballero

Aunque esté en funciones a falta de la elección de su sustituto en el pleno del próximo jueves, siempre y cuando Vox brinde su apoyo al PP en la votación para convertir a Pérez Llorca en el nuevo president, Mazón sigue siendo hoy por hoy la máxima autoridad de la Generalitat Valenciana. En otras circunstancias, su presencia estaría totalmente garantizada, especialmente en los Premis Jaume I.

Dos citas con el Rey en Valencia

La agenda del Rey en Valencia para el martes arranca a las 10:00 con el acto de apertura del curso universitario en la Nau con la rectora de la Universitat de Valencia, Mavi Mestre, que actuará de anfitriona en el acto que simboliza el arranque curso de todas las universidades españolas. Más tarde, al mediodía, el Rey se trasladará a la Lonja de Valencia para participar en el acto de entrega de los Premis Jaume I.

La apertura del curso se canceló debido a las alertas por lluvia

El Acto de Apertura del curso 2025-2026 de las universidades españolas se celebrará finalmente el martes 25 de noviembre. Estaba previsto para el pasado 30 de septiembre, pero en esa fecha, Aemet tenía activada alerta roja en Valencia por precipitaciones, lo que llevó a cancelar el evento.

La ceremonia que presidirá el Rey de España se dará por fin en la nueva fecha establecida en el edificio de La Nau con motivo del 525 aniversario de la Universitat de València. Será la primera vez que la capital del Turia sea sede de este acto y esta carambola ha derivado en que uno de los focos de la jornada sea la incógnita sobre si Mazón comparecerá como presidente autonómico en funciones.

Acudirá "el presidente en funciones"

Desde la Generalitat, se indica que a estos actos acudirá en representación del máximo organismo autonómico el "presidente en funciones". Hasta que no comiencen las ceremonias no se podrá despejar la duda que parece apuntar a que Mazón será quien acuda, pero no se descarta que haya otras opciones en su lugar, como puede ser Susana Camarero.