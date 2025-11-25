El PP abre nueva etapa en Almería tras las detenciones por corrupción: José Antonio García presidirá la Diputación

El PP andaluz ha marcado este lunes un punto de inflexión en su mayor crisis por corrupción de los últimos años por las detenciones del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería por parte de la UCO. Por un lado, Javier Aureliano García ha dejado formalmente su puesto de presidente en la institución provincial tal y como habían anunciado la pasada semana. A partir de ahora la presidencia la asumirá José Antonio García Alcaína. Por otro lado, la Junta Directiva del PP provincial ha dado por iniciada una nueva etapa con Ramón Fernández-Pacheco como presidente y con Francisco González Bellido como secretario general.

"Hemos sufrido un gran revés inesperado que nos ha sacudido a todos", resumió el nuevo presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en el arranque de una junta directiva en Roquetas de Mar en la que estuvo arropado por el secretario general de los populares, Antonio Repullo, por el coordinador general, Ignacio Romaní, y por el resto de líderes provinciales. Un gesto que refleja la importancia que tiene para el PP andaluz zanjar esta grave crisis que ha estallado a las puertas de las elecciones autonómicas en un escenario electoral clave donde las encuestas reflejan una amplia disputa por el voto entre los populares y Vox.

En el arranque de esta nueva etapa política, tanto Fernández-Pacheco como Repullo defendieron la "contundente e inmediata" respuesta del PP cuando se produjeron las detenciones de la UCO en la Diputación de Almería, pero al mismo tiempo eludieron dar por ciertos los indicios de corrupción que la UCO refleja en sus informes. "Javier Aureliano García y Fernando Giménez (hasta ahora vicepresidente de la Diputación de Almería) han renunciado para defenderse y demostrar su inocencia (...) Ningún proyecto político pone a sus líderes por delante de la gente", apuntó el también consejero de Agricultura.

"Vamos a colaborar con la Justicia y vamos a ofrecer la máxima transparencia, las renuncias y los pasos a un lado que se han dado son una forma de proteger a la institución", completó el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien pasada semana protagonizó un gabinete de crisis en la propia Diputación para forzar las dos dimisiones y que pidió también al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, que hiciera lo propio. El líder popular incidió en marcar diferencias respecto a la gestión de las crisis por corrupción del PSOE y expresó su "máximo respeto" a todas las decisiones judiciales: "Ellos ocultan, nosotros vamos por derecho".

En esta misma línea, en las tensas sesiones del Pleno de la Diputación Provincial en las que se formalizaron las dimisiones, los representantes del PP defendieron su "máxima transparencia", ofrecieron el acceso a la oposición a "todos los expedientes" y defendieron la gestión realizada y la respuesta ante las detenciones. Por su parte, todos los grupos de la oposición criticaron la falta de respuestas a todos los interrogantes planteados durante la sesión y reprocharon que los indicios de corrupción investigados por la UCO se remonten hasta 2016, cuando aún estaba al frente del PP de Almería Gabriel Amat, quien estuvo presente este lunes en la reunión de la junta directiva.

El nuevo presidente de Diputación

El relevo de Javier Aureliano Sánchez lo asumirá otro de los miembros de la institución provincial: el diputado provincial de Deportes y alcalde del municipio de María, José Antonio García Alcaína. Esa es la propuesta del PP que está avalada por una mayoría absoluta que no hace necesario ningún tipo de acuerdo con otras formaciones. Además, entrarán en la Diputación Provincial Lorena del Mar Nieto y María Jesús Herrada que ocuparán las actas que han dejado vacantes Javier Aureliano García y Fernando Giménez tras sus dimisiones.

El puesto de secretario general del partido a nivel provincial será para el actual delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido. Será el principal colaborador de Ramón Fernández-Pacheco en la nueva etapa. "No vamos a defraudar", zanjó el también consejero de Agricultura del Gobierno andaluz y ex alcalde de Almería.

Fernández-Pacheco lanzó además mensajes de unidad y para movilizar al PP de Almería tras "el revés" sufrido: "Nos queda mucha historia de éxitos por delante para impulsar nuestra tierra y para ello los cargos públicos van a estar más coordinados que nunca. Hemos demostrado que sabemos y que podemos. Y en esa línea vamos a seguir. Si nos caemos, nos levantamos; si erramos, corregimos; pero siempre hacia delante, con trabajo, con esfuerzo, talento e ilusión".