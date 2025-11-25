El Rey reclama a la Unión Europea "cerrar la brecha de innovación con China y Estados Unidos"

“La dimensión europea es fundamental. Porque en un mundo de grandes bloques, la Unión nos permite competir mejor”. Ese ha sido el mensaje que el rey Felipe VI ha dejado en su discurso de clausura de la ceremonia de entrega de los Premios Rei Jaume I. Lo ha hecho, como en respuesta a las reivindicaciones que este lunes expresaban los premiados de una mayor competitividad europea que permita no perder el pulso de la innovación en un mundo fuertemente acelerado como el de la investigación y la tecnología. “Necesitamos una Unión que se esfuerce por cerrar la brecha de la innovación de la UE con respecto a China y Estados Unidos”, ha destacado el monarca.

Así lo ha afirmado el rey en su intervención en el acto de entrega de premios que se ha celebrado después de la apertura oficial de curso en las universidades españolas, que ha tenido lugar en la Universitat de Valencia a causa de la celebración de su 525 aniversario. El acto debía haberse celebrado a principios de curso, pero se pospuso por la alerta meteorológica por lluvias. De este modo, el monarca ha hecho doblete en Valencia este martes, con dos actos oficiales y solemnes.

El rey ha comenzado su intervención en valenciano, agradeciendo estar un año más al frente de la ceremonia en “la joya del gótico valenciano” que es la Lonja, en una celebración “de la ciencia y el emprendedurismo”. Además, ya en castellano, ha querido tener un recuerdo para la zona cero de la dana, más de un año después.

“No lejos de donde nos encontramos, la reconstrucción avanza, aunque nunca suficientemente rápido; y la 'normalidad' vuelve, paulatina, a la vida de las zonas afectadas”, ha reconocido el rey, que aun así, se ha mostrado consciente de que “la vida aquí no será igual por mucho que se reconstruya y recupere” porque “hay pérdidas que son irreparables, irrecuperables”. “Muchos valencianos y valencianas conviven aún con los efectos materiales y emocionales de la devastación que produjo aquella dana hace un año”, ha indicado. Por eso, ha dicho, cada vez que ha venido a Valencia desde entonces ha querido decir a los afectados que están “muy presentes”. “Que sabemos que queda aún mucho por hacer; y que contáis con el afecto y el apoyo de todos los españoles y desde luego, el de la Corona”, ha asegurado.

Cooperación internacional

Para el monarca, “estos premios invitan, obligan incluso, a reflexionar sobre tanto que debemos a quienes abren nuevos horizontes al conocimiento, al crecimiento y al bienestar, y envían a la sociedad un potente mensaje de optimismo, de esperanza, en un momento en que tanto se necesita”

Y las dificultades no son pocas. “A la siempre compleja realidad del investigado -formación larga, financiación difícil y resultados nunca asegurados- se suma, en los últimos tiempos, una coyuntura geopolítica poco proclive al intercambio y la cooperación científica internacional”, ha reconocido Felipe VI. Considera, pues, que “esta combinación de factores agudiza la incertidumbre y puede desincentivar vocaciones o desalentar los apoyos”.

El rey durante los Premis Rei Jaume I / Miguel Angel Montesinos

Sabe que “no está en nuestra única mano, como país, revertir esa deriva internacional”. Pero sí, ha dicho, “insistir en la evidencia de que construimos nuestra prosperidad sobre la apertura”. “Esa enseñanza política y social vale también para la ciencia: los grandes resultados científicos parten de la cooperación, de las sinergias, del trabajo en equipo”, ha subrayado, y por eso, añade, no es casual “que los premios Nobel científicos se otorguen, cada vez con más frecuencia, a colaboraciones y a equipos”.

“Por eso es precisamente ahora cuando más sentido tiene insistir en las redes y en la movilidad entre los centros de |+D+i y las empresas”, ha considerado el también presidente de honor de la Fundación Valenciana Premis Rei Jaume I. “La suma de esfuerzos es imprescindible cuando se quiere armar un sistema de ciencia y tecnología potente y productivo, que reduzca vulnerabilidades y atraiga el interés de los socios comerciales”, ha considerado. Es por ello que ha demandado a la Unión Europea “cerrar la brecha de la innovación de la Unión con respecto a China y Estados Unidos”.

Ejemplo de colaboración

Los Premios Jaume I de este año son, ha dicho el rey, un gran ejemplo de ese espíritu de apertura y colaboración “que es consustancial al mundo de la ciencia, al de la academia, al de la empresa y desde luego, a la idea de Europa”. “Se han formado en centros de investigación nacionales y extranjeros, han regresado a España, han dirigido laboratorios, equipos o institutos de investigación y se han comprometido con la formación de nuestros jóvenes”, ha añadido.

Asimismo, ha agradecido la “clara inquietud por los retos de nuestro tiempo” de los premiados, que han desarrollado su labor en “la investigación sobre la biología y la prevención del cáncer; el hallazgo de nuevas patentes y terapias en la lucha contra la enfermedad; el desarrollo de empresas de base tecnológica e iniciativas para abordar las enfermedades raras y olvidadas; el análisis de la capacidad de adaptación de las sociedades a los retos medioambientales; o el estudio de los márgenes comerciales y su impacto en las desigualdades”. “Reconocer hoy sus brillantes trayectorias individuales, no nos impide apreciar lo que significan, todas ellas, si las sumamos: un gran caudal de reflexión y creatividad”, ha considerado. Un símbolo de “lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos como país”, ha concluido el rey.

Octava visita a Valencia

Es la octava ocasión en la que el monarca, solo o acompañado de algún otro miembro de la Familia Real, visita la provincia de Valencia después de la dana del pasado 29 de octubre. En la memoria de la zona cero ha quedado su primera visita, el 3 de noviembre, a las calles de Paiporta, todavía llenas de barro y agua de la riada. Aquella ocasión acabó con lanzamiento de barro a la comitiva formada por los monarcas, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El episodio acabó por suspender el resto de la visita.