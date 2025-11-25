Teresa Peramato, nueva fiscal general del Estado

El Gobierno propondrá la designación de Teresa Peramato como nuevo fiscal general del Estado, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Se trata de la cuarta persona que ocupa el cargo de fiscal general nombrada bajo mandato de Pedro Sánchez tras María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz.

En la designación del fiscal general participan los tres poderes del Estado según establece el artículo 124.4 de la Constitución Española: "El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial".

Esta figura debe elegirse, en todo caso, con algunos requisitos, entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión". Además, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la norma el pasado año para añadir no podrá ser propuesto nadie que en los últimos que inco años haya sido ministro, secretario de Estado, consejero autonómico, alcalde, diputado del Congreso, senador o miembro del Parlamento Europeo o de alguna asamblea autonómica.

Paso por el CGPJ y el Congreso

El nombramiento se deberá producir "oído previamente el Consejo General del Poder Judicial", que emite un informe no vinculante, lo que implica que el Gobierno no está obligado jurídicamente a seguir este criterio. En el caso de García Ortiz, por ejemplo, el órgano de gobierno de los jueces le declaró no idóneo para el cargo.

Además, el candidato propuesto deberá comparecer también ante la comisión de Justicia del Congreso, donde los distintos grupos parlamentarios podrán hacer las preguntas que consideren y mostrar su posición respecto a la persona elegida. Sin embargo, nuevamente, no es vinculante. La norma señala que el objetivo es que los diputados puedan "valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto". Tras completar estos dos pasos, el candidato es nombrado fiscal general del Estado por el Rey, ante quien deberá prestar juramento o promesa y, después, tomará posesión del cargo ante el pleno del Tribunal Supremo.