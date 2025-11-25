La trama de comisiones ilegales del PP de Almería se prolongó 10 años: viajes de lujo a Ibiza y compras de propiedades con dinero en efectivo

El auto judicial que detalla la operación realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) contra la Diputación de Almeríasitúa claramente al ex presidente del PP y de la institución provincial, Javier Aureliano García, en el eje de una trama de cobro de contrataciones "fraudulentas" a cambio de comisiones que luego se blanqueaban a través de compras de inmuebles o incluso viajes de lujo por parte de los implicados y sus familiares. Los hechos investigados se han producido entre 2016 y 2025 cuando se han formalizado distintas operaciones en efectivo.

El auto, que explica las cinco detenciones realizadas (entre ellas las del presidente y vicepresidente de la Diputación) parte de la investigación del caso Mascarillas para avanzar en una batería de contratos públicos realizados durante los últimos diez años en la institución provincial por los que se pudo haber cobrado comisiones ilegales. En ellas estarían implicados, según el auto, Javier Aureliano García, Fernando Giménez, Óscar Liria, Rodrigo Sánchez (alcalde de Fines), Rodrigo Sánchez López y Clemente González. Para introducir el dinero cobrado en comisiones en el circuito legal, además, se contaron con la colaboración de la familia de Javier Aureliano García y del empresario Kilian López (que fue el eje de la investigación por la adjudicación del contrato de dos millones de euros para material sanitario en la pandemia).

El auto señala expresamente a Javier Aureliano García en esta trama. Durante la investigación realizada se ha constatado un uso excesivo de dinero en efectivo en distintas operaciones por parte de él y su entorno lo que se interpreta como un intento de blanquear los fondos obtenidos por las comisiones. Por ejemplo, se ingresaron 19.750 euros en distintos cajeros en una cuenta a nombre de su hermana que luego fueron destinados a pagar una hipoteca. También se entraron otros 20.000 euros en abril de 2025 para pagar por una parcela y el ex presidente del PP compró a sus hermanos el 75% de una vivienda heredada sin que conste transacción bancaria alguna. También se encuentra

"Los hermanos de Javier (Aureliano García) en connivencia con éste y valiéndose de la comunidad de bienes familiar realizarían una serie de operaciones que les permitiesen integrar los fondos obtenidos de forma ilícita en el circuito legal del dinero para disfrutar de los mismos", recoge el auto.

Viajes de lujo a Ibiza

La investigación además se centra en dos viajes de lujo a Ibiza y a Madrid realizados en 2016 y 2017 por Javier Aureliano García y Óscar Liria (presidente y vicepresidente de la Diputación). "En todos los casos no existen apuntes bancarios en las cuentas (...) ambos usaban una terminología propia del manejo de dinero en efectivo", recoge el auto.

En ambos casos se trató de viajes de "coste elevado, sufragados con dinero en efectivo y en fechas próximas a la presunta actividad delicitiva de adjudicación de contratos públicos de obras menores de forma fraudulenta a cambio de un beneficio económico". Se refiere en este caso el auto a operaciones realizadas por la Diputación antes del caso mascarillas y cuando era presidente Gabriel Amat.