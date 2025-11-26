El abogado del Estado defiende la investigación a los Pujol con la denuncia de Álvarez y la confesión "barroca" del expresidente catalán

La Abogacía del Estado ha apoyado al representante de la Fiscalía Anticorrupción, Fernando Bermejo, a la hora de oponerse a las cuestiones previas planteadas por las defensas con las que pretender evitar in extremis el juicio. El abogado José Ignacio Ocio ha defendido la instrucción seguida contra el expresidente catalán Jordi Pujol y su familia por su fortuna en Andorra con la denuncia de la que fue novia del primogénito, Victoria Álvarez, y la "barroca" confesión del padre.

El representante de la Abogacía del Estado -el mismo que defendió al fiscal general en el juicio que ha terminado en su condena-, ha defendido la "veraz" información que publicó El Mundo con el pantallazo de las cuentas de la familia, que el 7 de julio de 2024 destapó la fortuna en Andorra, y ha negado que tratarse de una revelación de secretos pueda contaminar la causa, porque "transmitir a la opinión pública información veraz no es delictivo", sino que forma parte "del ejercicio del derecho a la información" del artículo

Matizó que esa circunstancia se produce "si los hechos son ciertos" y que los contados en esa información eran veraces y llegaron "sin mácula a la ciudadanía". "Era tan veraz esa noticia que motivó la explicación barroca que dio [el expresidente catalán] Pujol Soley" el 25 de julio de 2024, ha afirmado el abogado del Estado para negar "un pecado original" y "llega sin mácula" al tribunal como noticia criminis que da origen a la investigación sobre la fortuna en Andorra.

Ocio negó que las pruebas remitidas por Andorra se puedan entender "contaminadas" por la presunta revelación de secretos alegada por las defensas y se remitió a la celebración del juicio oral para comprobar si la Agencia Tributaria española no podía alcanzar sus propias conclusiones sobre los delitos presuntamente cometidos "con independencia de lo que digan las comisiones rogatorias" cursadas por el principado. La defensa del principal acusado, Jordi Pujol Ferrusola, alegó que las 21 comisiones rogatorias vetaron que su información se pudiera utilizar para investigar delitos fiscales o de blanqueo.

La Abogacía del Estado solo acusa por los delitos fiscales de los que también se acusa a Josep y Jordi Pujol Ferrusola y la exesposa de este, Mercè Gironès, así como por los delitos de falsedad que, además, atribuye a varios de los empresarios que también se sientan en el banquillo por presuntamente pagar comisiones o ayudar a ocultar el dinero ilícitamente obtenido.

El juicio se reanudará el próximo 10 de diciembre, momento en que la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional anunciará su decisión sobre las cuestiones previas esgrimidas durante las dos primeras sesiones de la vista por las defensas.

Este miércoles a las sesiones han asistido todos los hijos del expresidente catalán, menos Josep. Todos los acusados fueron eximidos por el tribunal de tener que desplazarse a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) para seguir el juicio.