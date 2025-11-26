Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025

Extremadura abrirá el próximo 21 de diciembre un nuevo ciclo electoral en España. La presidenta de la Junta, María Guardiola, decidió adelantar los comicios ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos autonómicos de 2026 por el bloqueo del PSOE y Vox, cuando aún faltaba año y medio para la cita con las urnas. Las elecciones extremeñas serán las primeras que se celebren en nuestro país en un año y medio, desde las europeas de junio de 2024. Aunque no sea una convocatoria de ámbito nacional, será inevitable hacer una lectura del pulso PP-PSOE y de los resultados como un examen al Gobierno de Pedro Sánchez y a la oposición de Alberto Núñez Feijóo.

En las autonómicas de 2023, PSOE y PP empataron a 28 escaños en la Asamblea de Extremadura, pero los socialistas fueron la fuerza más votada. Vox sacó 5 diputados y Unidas por Extremadura se quedó con 4. Es decir, a las izquierdas les faltó un voto para desplazar a Guardiola, que fue investida con el apoyo de Vox pese a haberse comprometido a no aceptar los votos de los ultras. Ahora, la dirigente regional del PP pone en juego la presidencia frente a un PSOE que tiene a su candidato, Miguel Ángel Gallardo, procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.

En este contexto, las encuestas publicadas durante este año pronostican que el PP podría ser la fuerza más votada, por encima del 40% de los sufragios, y también la ganadora en número de escaños (entre 29 y 32), aunque se quedaría todavía por debajo de la mayoría absoluta. El PSOE se situaba a entre 2 y 6 puntos de distancia de los populares, con un porcentaje de entre el 35% y el 40% de los apoyos y una horquilla de 24 a 28 escaños. Vox, por su parte, mejoraría el 8,1% de 2023, pudiendo llegar hasta el 12%, y pasaría de 5 a entre 6 y 9 escaños. La Asamblea de Extremadura consta de 65 diputados, por lo que la mayoría absoluta está fijada en 33 escaños.

El pasado julio, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó un sondeo solo con intención directa de voto que situaba al PP como primera fuerza con el 27,2% de los votos y 5,6 puntos de ventaja sobre el PSOE, que se quedaba con el 21,6% de las papeletas. Vox mejoraba ligeramente respecto a 2023 y obtenía el 8,8% de los sufragios.

Con Guardiola y Gallardo como candidatos de PP y PSOE, respectivamente, el cartel electoral de Vox será Óscar Fernández, actual portavoz en la Asamblea regional, mientras que Irene de Miguel repetirá como candidata al frente de Unidas por Extremadura. Esta coalición integra a Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, pero no a Sumar, que se limitará a pedir el voto por esta marca aunque no logre incorporar a ningún representante.

En estas elecciones se elegirán 36 diputados por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres. La campaña electoral se desarrollará del 5 al 19 de diciembre, y el sábado 20 será la jornada de reflexión previa a la votación.