Aldama amenaza a Torres tras declarar en la Audiencia Nacional: "Debería estar preocupado"

El comisionista Víctor de Aldama ha asegurado a la prensa tras finalizar su declaración en la Audiencia Nacional por el caso de las mascarillas en Canarias que el expresidente de esta Comunidad y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, "debería de estar preocupado, bastante". Este empresario, sobre el que pesa una petición de 7 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ha asegurado de nuevo haberse reunido con el

Ante en juez Ismael Moreno, el calificado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como "nexo corruptor", ha declarado durante cerca de una hora, centrándose en la supuesta implicación de Torres en la venta de mascarillas por parte de las empresas de la trama en las Islas Canarias. Según su versión, el expresidente de esta Comunidad insular estaba obsesionado con obtener una cartera ministerial a cambio de todos los favores que estaba haciendo.

Asimismo, Aldama ha explicado que el supuesto pago de 10.000 euros que de forma recurrente hacía a Koldo García tenía como finalidad "abrir las puertas" en todas las Administraciones, incluida la de Canarias, con Torres de presidente. Fuentes de la defensa de este empresario han señalado a EL PERIÓDICO que el comisionista no ha aportado nueva documentación al Juzgado Central de Instrucción número 2; en cualquier caso, apuntan, la UCO ya dispone de toda la que estaba en su teléfono, que le acaba de ser devuelto.

Rescate de Plus Ultra

Aldama también ha aludido en su declaración a la aerolínea venezolana Plus Ultra, que recibió ayudas del Gobierno central. Según ha explicado, el asunto fue a raíz de una petición del propio Torres, a quien le interesaba mucho que el envío de mascarillas en lugar de Air Europa fuese por esta otra compañía aérea. Asimismo, ha indicado tener constancia de que Ábalos habría recibido presiones en relación con el rescate de Plus Ultra, y ha inferido que Torres también tenía ese interés por esas presiones.

Ha insistido, además, en que tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el entonces titular de Sanidad y ahora presidente de la Generalitat, Salvador Illa, conocían la reunión que supuestamente se iba a celebrar en Madrid con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.