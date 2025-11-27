Foro España 360
Ángel Víctor Torres destaca el aumento del 66% en acuerdos entre el Gobierno y las comunidades
El ministro de Política Territorial defiende la política de diálogo y acuerdos, subrayando que "más autonomía no es menos España" en las relaciones con las comunidades
Ensalzó el aumento de los traspasos de la Administración Central a las comunidades autónomas que llega al medio centenar desde que gobierna Pedro Sánchez
No todo es ruido y confrontación. También hay acuerdos entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha puesto en valor el diálogo con las comunidades autónomas durante la clausura del foro España 360, organizado por Prensa Ibérica. Un mensaje que va más allá de las buenas intenciones para plasmarse en números. Según ha avanzado Torres, con datos actualizados, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno hace siete años -en junio de 2018- los litigios entre administraciones se han reducido globalmente un 57% con respecto a los siete años anteriores presididos por Mariano Rajoy, frenando la judicialización en las mesas bilaterales.
Los recursos presentados tras agotarse todas las vías previas sin acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas no han llegado al medio centenar. En la época anterior, según ha subrayado el titular de Política Territorial, ascendieron a 114 los recursos. Aunque suelen ser más noticiables los descuerdos que los acuerdos, estos últimos han alcanzado el número de 298. Comparativamente, se trata de un aumento del 66%.
En materia de traspasos de competencias a las comunidades autónomas, los acuerdos con las adminitraciones territoriales también se han redoblado. Solo en lo que va de legislatura se han producido un total de 17. Desde 2018 esta cifra se eleva a los 38. La máxima trasladada por el ministro Ángel Víctor Torres para defender esta política e incardinarla con la diversidad dentro de la unidad es que "más autonomía no es menos España".
Es más, en esta línea, Torres puso en valor que estos acuerdos se lograron entra administraciones "diferente color político", tras señalar que cada comunidad autónoma es un "hábitat político, diferente, peculiar".
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- Guía Michelin 2026: Castellón suma dos nuevos restaurantes con estrella
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Obras en Correos en Castelló: así será el nuevo edificio
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos
- Andrea, una castellonense en Irlanda como profesora: 'Muchos ganan más aquí en una guardería que en España en un instituto
- Jorge Lengua (Llavor), la nueva estrella Michelin de Castellón: 'Todo comenzó con una cocina que me trajeron los Reyes Magos