Relaciones internacionales
Madrid acogerá el próximo jueves una cumbre bilateral entre España y Marruecos
La última RAN tuvo lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero de 2023
EP
Madrid acogerá el próximo jueves la que será la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un escueto comunicado.
"En el marco actual de las excelentes relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ambos Gobiernos han decidido la celebración de la XIII Reunión de Alto Nivel para el próximo 4 de diciembre en Madrid", ha indicado el departamento que encabeza José Manuel Albares.
La cumbre bilateral vendrá procedida un día antes de un encuentro empresarial también en la capital, ha precisado Exteriores.
La última RAN tuvo lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero de 2023. Entonces, Sánchez no fue recibido por Mohamed VI, quien se encontraba fuera del país de vacaciones.
El monarca alauí llamó entonces por teléfono a Sánchez y le invitó a visitarle "próximamente" en Rabat. Sin embargo, esa visita no se concretó hasta un año después, en febrero de 2024.
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Guía Michelin 2026: Castellón suma dos nuevos restaurantes con estrella
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Obras en Correos en Castelló: así será el nuevo edificio
- La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
- El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos
- Andrea, una castellonense en Irlanda como profesora: 'Muchos ganan más aquí en una guardería que en España en un instituto