Caso Koldo
El PSOE reclama al juez protección sobre sus pagos en metálico: pide pieza secreta y que aclare si sólo se piden los de Ábalos, Koldo y Cerdán
Aduce que no pude reclamarse al PSOE que entregue información sensible "para que termine en los archivos del PP, Vox o de Hazte Oír"
La representación legal del PSOE en el caso Koldo ha solicitado al juez Ismael Moreno, que instruye este asunto en la Audiencia Nacional, una aclaración de la providencia que dictó el pasado miércoles requiriendo al partido los pagos en metálico y justificantes entre 2017 y 2024, para que especifique si con ello se refería a las entregas de dinero vinculadas "directa o indirectamente" a los investigados tanto por este juzgado como por el Tribunal Supremo, que son el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el sucesor del primero en la Secretaría de Organización, Santos Cerdán.
Pretende aclarar si lo que pretende el titular del Juzgado Central de Instrucción es que se le remitan todos los datos "a todos las personas -cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios- que realizaron pagos en nombre del PSOE, junto a la aportación de toda la documentación justificativa de los gastos. En este caso, solicitan al juez que abra una pieza separada secreta de la documentación que será aportada. Dichos documentos, según reconoció el presidente del Gobierno durante su comparecencia en pasado 30 de octubre, incluirían "cobros en metálico" recibidos por él mismo.
"No hay motivo en derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del Partido, como tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de Vox y de Hazte Oír, nada menos", agrega el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en alusión a las acusaciones populares personadas en este procedimiento.
