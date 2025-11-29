PI STUDIO

Turull responde a Feijóo: "No debe pedir ayuda a los empresarios, debe pedir perdón"

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no debe "pedir ayuda a los empresarios" para que Junts apoye una moción de censura contra Pedro Sánchez, sino que debe "pedir perdón" por su "boicot" a la oficialidad del catalán en Europa. Más información