Pilar Alegría, sobre la manifestación del PP: "Aún no les he visto manifestarse por la sanidad pública"

En la semana en la que han entrado en prisión el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, y coincidiendo con la manifestación convocada por el PP y Vox en Madrid para pedir elecciones, la portavoz del Gobierno y Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha evitado hablar de Ábalos y ha centrado sus dardos en el PP, "el único partido condenado por corrupción en España" y ha sacado pecho de la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el "envío de 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas" en los siete años de gobierno socialista.

Lo ha hecho en la clausura de las jornadas organizadas por el PSOE del Alto Aragón, junto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PSOE del Alto Aragón, Fernando Sabés. En un acto de reivindicación del proyecto socialista y de Pedro Sánchez, Bolaños ha recalcado que "PP y Vox actúan y mienten igual, y tienen igualmente una falta de proyecto total para España" y ha defendido que "lo único que puede dar esperanza a la gente de a pie es un gobierno progresista".

El expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias, ha sido el encargado de introducir el acto de clausura. / PSOE ARAGÓN

Los dos ministros del Gobierno de Sánchez han defendido con cifras la aportación del Estado a las comunidades autónomas para el sostenimiento del Estado del bienestar, y han afeado la utilización de los recursos por parte de los gobiernos del PP. En un acto en el que Alegría ha vuelto a repetir que están "preparados" para cuando Azcón quiera convocar las elecciones, y ganarlas, los socialistas han evitado hacer referencias explícitas al caso Koldo y las investigaciones policiales que rodean a Santos Cerdán, Ábalos o Koldo García.

"¿Cuántas manifestaciones llevan ya?", se ha preguntado Alegría, que le ha afeado al PP que "nunca se movilizan porque los trabajadores tengan unas mejores condiciones laborales, o por una mejor sanidad pública o educación pública". Eso sí, ha alertado, "cada vez van eligiendo escenarios más pequeñicos". En línea de lo expresado en los últimos días, Alegría ha asegurado que "qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, que es una sede pagada con dinero negro, donde se pegaban martillazos a los discos duros. El único partido de nuestro país condenado por corrupción en España", ha recordado.

Por su parte, Bolaños ha considerado que "el PP está en manos de Vox: dicen lo mismo. Y eso supone que en España el PP está dando alas y engordando a la ultraderecha cada vez más. Ya ha sucedido en otros países de Europa. Y eso lleva a la autodestrucción de la derecha moderada". "El PSOE es la herramienta que tiene el ciudadano de a pie para hacer frente a la derecha y la ultraderecha", ha defendido el ministro de la Presidencia.

"Vivienda pública ahora y siempre"

Un día después de la numerosa manifestación en Jaca en defensa del acceso a la primera vivienda, los ministros han incidido en la importancia de un modelo público de vivienda. Y Alegría ha insistido en que la vivienda protegida no pueda descatalogarse. "Necesitamos vivienda pública que no pueda ser comprada por fondos buitres porque si no hacemos un pan como unas tortas", ha recalcado.

Por su parte, Bolaños ha pedido "día y hora" para aplicar la ley de Vivienda estatal en Aragón, con la declaración de zonas tensionadas que permitan limitar el precio de los alquileres. "La única esperanza de que la gente tenga un acceso a una vivineda digna es un gobierno progresista. Día y hora para que se topen los alquileres en Aragon", ha reclamado Bolaños.

En un ambiente electoralista, Alegría le ha pedido "paciencia" al PP y "que se tomen una tila". "Quedan dos años de legislatura y en 2027 volveremos a ganar otra vez", ha concluido la líder socialista.