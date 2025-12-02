Chivite cesa al director general de Obras Públicas en plena crisis por el 'caso Cerdán'

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha decidido cesar al director general de Obras Públicas del Ejecutivo foral, Pedro López, sustitución que se ha comunicado a los grupos que sustentan al Gobierno. La presidenta ha adoptado la decisión tras el reparo suspensivo que emitió la Intervención General del Ejecutivo respecto del modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate.

El nombramiento del sustituto de Pedro López, en el cargo desde 2019, se acometerá a la mayor brevedad, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

Cabe recordar que en los últimos días, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, socios del Gobierno de Navarra junto al PSN, habían reclamado a Chivite que se asumieran "responsabilidades políticas" tras el informe de la Intervención.

El Gobierno de Navarra ha informado en una nota de que introducirá asimismo mejoras en la gestión de las obras del túnel de Belate, entre las que destacan el recambio también de la dirección facultativa y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda. "De esta manera, se arbitra un mecanismo para un mayor control y una mejor coordinación, esenciales para una obra de semejante complejidad", ha explicado el Gobierno foral.

"Desde el acatamiento del reparo suspensivo incoado por la Intervención General, pero en aras del interés general, el Departamento de Cohesión Territorial trabaja en nuevas fórmulas legales que permitan continuar con unas obras que son imprescindibles en términos de seguridad para la ciudadanía y cumplimiento de la legalidad europea", ha señalado el Gobierno de Navarra.

El director general de Obras Públicas e Infraestructuras de Navarra, Pedro Andrés López Vera. / EP

En ese sentido, Obras Públicas ha trasladado a la UTE de Belate el interés en que prosigan los trabajos con normalidad, desde la prioridad de cumplir con la Directiva Europea que exige una mayor seguridad en túneles como el de Belate. De esta manera, se autorizará el pago de los trabajos realizados según las especificaciones de Intervención General.

Según ha señalado el Gobierno foral, el modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate se justificó por cuestiones técnicas relacionadas con la morfología del terreno, la cantidad de agua que emerge de la montaña y diversas prescripciones de obligado cumplimiento para la obtención de las autorizaciones. "Estas cuestiones, aunque ciertas, no han sido compartidas por la Intervención General por no haberse justificado la imprevisibilidad planteada en el modificado", ha afirmado el Ejecutivo.

En concreto, el reparo suspensivo afecta a tres de las quince unidades objeto del modificado: el polvorín y los suplementos de la excavación y del sostenimiento.