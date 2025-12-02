Junts mantiene el veto al Gobierno y recela de las promesas de Sánchez: "No cuela"

Pedro Sánchez está dispuesto a "reiniciar" la relación con Junts después de que el partido posconvergente rompiera con el Gobierno por la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados para la investidura. El fracaso de la senda de déficit en el Congreso, el primer paso para la elaboración de los Presupuestos, fue una sonora alarma de lo que puede suceder en cada votación en la Cámara, donde JxCat sumó sus votos a los del PP y Vox, y de que el camino para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas para 2026 es inviable sin sus siete votos.

Un augurio que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó para tratar de seducir a los empresarios catalanes con el fin de que presionen a Junts para promover una moción de censura, lo que para Moncloa fue un síntoma de debilidad, pero, a la vez, una posibilidad que se entromete en la voluntad de llegar al fin de la legislatura en 2027. Por eso, Sánchez se ha lanzado públicamente a asumir que no ha cumplido con lo acordado con Junts, y a tratar de reconciliarse con el partido de Carles Puigdemont mediante el impulso de un paquete de medidas que los posconvergentes fijaron como primordiales: atajar la multirreincidencia, blindar a los propietarios ante posibles impagos y flexibilizar la inversión de los ayuntamientos -algo relevante para hacer frente al auge de la extrema derecha de Aliança Catalana-.

¿Es suficiente para que Junts vuelva a sumarse al bloque de la investidura? Fuentes de la dirección revelan que no, que todo sigue igual, y reclaman "hechos". "No cuela", apuntan. Interpretan el guiño de Sánchez como una maniobra a la desesperada y como una asunción de que ha entendido que el divorcio "iba en serio". De todas formas, fuentes de la formación recuerdan que la ruptura se produce por incumplimientos, por lo que lo que debe hacer el Gobierno es cumplir, sin que eso implique la necesidad de llegar a nuevos pactos.

También es cierto que Junts siempre ha defendido que votará a favor de todas las iniciativas que beneficien a los intereses de Catalunya, lo que se traduce en que cualquier medida que la formación haya planteado y que el PSOE lleve al Congreso, contará con sus votos. Por ahora, en Junts nada cambia: Sánchez debe demostrar si quiere recomponer su mayoría. ¿Cómo? Cumpliendo, con hechos, no con palabras, resumen desde el partido posconvergente.