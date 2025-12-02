Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comisión del 'Caso Koldo'

El PP llevará a 'la Paqui', la mujer de Cerdán, a declarar en el Senado

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha confirmado que 'la Paqui' comparecerá ante la comisión de investigación el próximo lunes 15, dos días antes que su marido, Santos Cerdán

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. / Villar López / EFE

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) continúa su ofensiva parlamentaria por el 'caso Koldo' y en esta ocasión llevará a declarar a la comisión de investigación en el Senado, a la mujer de Santos Cerdán, conocida como 'la Paqui'. Así lo anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, en una rueda de prensa este martes, donde concretó que acudirá el próximo lunes 15, dos días antes de la fecha en la que está citado el propio Cerdán.

TEMAS

