El TC retrasa su pronunciamiento sobre las peticiones de Junqueras y Turull para rechazarlas con los mismos argumentos

El Tribunal Constitucional no resolverá esta semana las cautelares planteadas por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general Junts, Jordi Turull, o los 'exconsellers' Raül Romeva y Dolors Bassa para tratar de levantar la pena de inhabilitación que aún cumplen antes de que se resuelvan sus recursos de amparo contra la negativa del Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados.

Su petición de levantamiento cautelar de la pena se ha retirado del orden del día del pleno que comienza este martes en el TC para unificar las tres ponencias que iban a deliberarse, informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. Las tres, una de José María Macías, otra de César Tolosa y una tercera del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, eran partidarias de rechazar las cautelares, como es práctica habitual en el Constitucional para no dejar vacío de contenido el propio recurso de amparo.

Sin embargo, no llegaban a esa conclusión con los mismos argumentos y el motivo de la retirada es el de unificarlos, para que el rechazo sea por las mismas alegaciones y en busca de una unanimidad, que aunque es habitual en este tipo de resoluciones, en este caso podía ser más complicada, dado que no se trata de unas cautelares normales, sino de las que levantarían de forma urgente la pena de inhabilitación que siguen cumpliendo unos políticos, que fueron indultados y con la aplicación de una amnistía en ciernes.

El expresidente catalán Carles Puigdemont solicitó el levantamiento cautelar de la orden de detención que aún tiene en vigor para el caso de que regrese a España. En su caso aún no estaba previsto que fuera estudiado por el pleno del Constitucional, porque lo presentó más tarde que sus compañeros, al esperar a que el abogado general de la Unión Europea avanzara sus conclusiones sobre la amnistía para apoyarse en ellas, aunque aún no sean las definitivas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El fiscal ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, ha informado en contra de las cautelares de todas ellos, al no ser la práctica habitual de la corte de garantías adelantarse en este punto al fondo de los recursos de amparo presentados. No obstante, la Abogacía del Estado se mostró a favor de que se levantase ya la inhabilitación de los condenados, lo que era criticado en la propuesta de resolución de Macías, en la propuesta de sentencia relativa a Junqueras y Romeva.