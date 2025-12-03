Felipe VI reivindica la utilidad de la Corona justo el día que llega a España el libro de Juan Carlos I

Felipe VI defendió este martes que la Corona “ha evolucionado” en estos 50 años de monarquía parlamentaria y ha añadido que está dispuesto a que siga haciéndolo para seguir siendo “útil al país y a la sociedad”. El Monarca apuntó esta idea en un contexto particularmente simbólico: en la Universidad Rey Juan Carlos, la institución que lleva el nombre de su padre, el mismo día en que el libro de memorias del emérito, "Reconciliación", ha llegado a las librerías españolas.

La universidad organizó una jornada sobre el papel de la Corona e invitó a Felipe VI a clausurarla. El jefe de Estado dedicó buena parte de su intervención a reivindicar el papel del mundo académico en la comprensión del sistema constitucional. Frente a una actualidad que avanza “demasiado deprisa”, pidió a investigadores y estudiantes cultivar la distancia necesaria para entender el “espíritu” que sostiene la convivencia democrática. Ese “aliento vital” de las instituciones, afirmó, solo se aprecia cuando el análisis supera el ruido del día a día.

El jefe del Estado destacó que el "sistema democrático" español ha sido "capaz de adaptarse a los cambios para mantener su esencia". "No los rehúye, no escapa de ellos: ofrece soluciones concretas para el tiempo que nos toca vivir. Y en esas soluciones encuentra, día a día, una fuente renovada de legitimidad", apuntó. Y la monarquía parlamentaria, añadió, como "parte consustancial a esa forma de gobierno también ha evolucionado y está siempre dispuesta a seguir haciéndolo". Felipe VI no desarrolló la idea ni concretó en qué ámbitos la Corona puede seguir transformándose.

Esta reivindicación de la utilidad de la institución llega, además, tres días después de que Juan Carlos I se grabara un vídeo en el que pedía a los jóvenes que apoyaran a su hijo, Felipe VI. La Zarzuela, que mantuvo un silencio sepulcral cuando el libro de Juan Carlos I apareció el mes pasado en Francia, sí reaccionó tras esa grabación. Una portavoz oficial afirmó que el vídeo no era "oportuno" ni "necesario".

En el libro de memorias, Juan Carlos I hace un repaso de su vida, poniendo el foco en los episodios que más le interesan y obviando otros, como la donación de 100 millones de dólares que recibió de la familia real saudí. El emérito acusa a su hijo de insensibilidad por la distancia física y emocional que les separa desde 2020, cuando Juan Carlos I se fue a vivir a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) tras conocerse que tenía una fortuna oculta. También carga contra Letizia, de la que dice que no ayudó a la convivencia de la familia real.

Aprender de la Transición

En su intervención en la Universidad Rey Juan Carlos, Felipe VI evocó la Transición como energía vigente, no como una reliquia. Subrayó que “la concordia fue posible” y rechazó la idea de que aquel consenso fuera una excepción irrepetible. A su juicio, la fuerza de aquel momento sigue presente en la sociedad y ayuda a evitar la advertencia de Tocqueville: “Cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la oscuridad”. Por ello pidió estudiarla sin nostalgia ni idealización: porque sigue siendo útil “aquí y ahora”.